Ascolti tv di ieri 29 luglio: l’ultima di Temptation Island supera il 35% di share, è l’edizione più vista di sempre
Si chiude con l’ennesimo record di ascolti la fortunatissima edizione 2026 di Temptation Island, il docu-reality dell’estate condotto da Filippo Bisciglia che si conferma essere uno dei programmi meglio confezionati dell’intero palinsesto televisivo. Un prodotto in grado di ottenere numeri altissimi anche andando in onda in piena estate e che ha ampiamente dimostrato saprebbe reggere qualsiasi tipo di confronto anche andando in onda nelle fasce di palinsesto più affollate dell’anno.
La puntata di ieri, mercoledì 29 luglio, ha concluso questa stagione con un dato di ascolto che dimostra quanto per il pubblico questo appuntamento annuale sia diventato imperdibile. A seguire il racconto delle coppie un mese dopo l’uscita dai villaggi sono stati 4.247.000 spettatori con il 35.5% di share. Ingiocabile la partita per Rai1 che con il film Gifted – Il dono del talento ha raccolto davanti al video 1.609.000 spettatori con l’11.5% di share.
Temptation Island da record in prima serata: oltre 4milioni di spettatori e più del 35% di share
Con i dati di ascolto ottenuti con il finale di stagione andato in onda ieri 29 luglio, Temptation Island riesce addirittura a superare il confronto con se stesso. L’edizione del 2026 è risultata essere in media la più vista di sempre. Lo share volato al 35.5% segna un nuovo record per la trasmissione il cui consenso tra gli spettatori continua a salire stagione dopo stagione.
In access prime time continua il successo de La Ruota della Fortuna
È sempre Canale5 ad aggiudicarsi la palma di rete più vista della serata anche nella fascia dell’access prime time. La Ruota della Fortuna, il programma condotto da Gerry Scotti con Samira Lui che continua ad andare in onda anche in estate, continua a conquistare una vittoria dietro l’altra contro L’Eredità Summer di Marco Liorni. Nella serata di mercoledì 29 aprile l’ammiraglia Mediaset ha ottenuto 3.333.000 spettatori e il 22.9% di share durante l’anteprima Gira La Ruota della Fortuna in onda dalle 20:39 alle 20:48. La Ruota della Fortuna, a seguire, è stato visto da 4.386.000 spettatori pari al 28.2% di share dalle 20:50 alle 21:29. Su Rai1 L’Eredità Summer ha intrattenuto 2.547.000 spettatori con il 16.4% di share andando in onda dalle 20:45 alle 21:43.
Le altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera
Di seguito, il dati Auditel registrati dalle altre reti della televisione generalista e tematica ieri sera:
- Su Rai2 la serie tv Boston Blue ha fatto registrare 499.000 spettatori con il 3.6% di share
- Su Rai3 l’approfondimento di Un giorno in pretura Rai – All’ombra della torre ha ottenuto 688.000 spettatori con il 4.7% di share
- Su Rete4 il film Trappola di cristallo ha fatto registrare 593.000 spettatori con il 4.5% di share
- Su Italia1 la serie Chicago P.D. ha ottenuto 865.000 spettatori con il 6.2% di share
- Su La7 il documentario La giusta distanza – Peci – Buscetta è stato seguito da 397.000 spettatori con il 2.7% di share
- Su Tv8 I mercenari – The Expendables è stato visto da 286.000 spettatori con il 2% di share
- Sul Nove Best Weekend ha interessato 306.000 spettatori con il 2.1% di share