Ascolti tv di ieri 29 luglio: l’ultima di Temptation Island supera il 35% di share, è l’edizione più vista di sempre

Risultati di ascolto clamorosi quelli ottenuti dal finale di stagione di Tmeptation Island 2026 con la puntata che chiude l’edizione in corso che ha ottenuto il 35.5% di share con 4.247.000 spettatori. Partita ingiocabile per Rai1 che aveva trasmesso il film Gifted – Il dono del talento.

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Si chiude con l’ennesimo record di ascolti la fortunatissima edizione 2026 di Temptation Island, il docu-reality dell’estate condotto da Filippo Bisciglia che si conferma essere uno dei programmi meglio confezionati dell’intero palinsesto televisivo. Un prodotto in grado di ottenere numeri altissimi anche andando in onda in piena estate e che ha ampiamente dimostrato saprebbe reggere qualsiasi tipo di confronto anche andando in onda nelle fasce di palinsesto più affollate dell’anno.

La puntata di ieri, mercoledì 29 luglio, ha concluso questa stagione con un dato di ascolto che dimostra quanto per il pubblico questo appuntamento annuale sia diventato imperdibile. A seguire il racconto delle coppie un mese dopo l’uscita dai villaggi sono stati 4.247.000 spettatori con il 35.5% di share. Ingiocabile la partita per Rai1 che con il film Gifted – Il dono del talento ha raccolto davanti al video 1.609.000 spettatori con l’11.5% di share.

Temptation Island da record in prima serata: oltre 4milioni di spettatori e più del 35% di share

Con i dati di ascolto ottenuti con il finale di stagione andato in onda ieri 29 luglio, Temptation Island riesce addirittura a superare il confronto con se stesso. L’edizione del 2026 è risultata essere in media la più vista di sempre. Lo share volato al 35.5% segna un nuovo record per la trasmissione il cui consenso tra gli spettatori continua a salire stagione dopo stagione.

In access prime time continua il successo de La Ruota della Fortuna

È sempre Canale5 ad aggiudicarsi la palma di rete più vista della serata anche nella fascia dell’access prime time. La Ruota della Fortuna, il programma condotto da Gerry Scotti con Samira Lui che continua ad andare in onda anche in estate, continua a conquistare una vittoria dietro l’altra contro L’Eredità Summer di Marco Liorni. Nella serata di mercoledì 29 aprile l’ammiraglia Mediaset ha ottenuto 3.333.000 spettatori e il 22.9% di share durante l’anteprima Gira La Ruota della Fortuna in onda dalle 20:39 alle 20:48. La Ruota della Fortuna, a seguire, è stato visto da 4.386.000 spettatori pari al 28.2% di share dalle 20:50 alle 21:29. Su Rai1 L’Eredità Summer ha intrattenuto 2.547.000 spettatori con il 16.4% di share andando in onda dalle 20:45 alle 21:43.

Le altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, il dati Auditel registrati dalle altre reti della televisione generalista e tematica ieri sera: