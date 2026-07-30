Temptation Island 2026, un mese dopo: le coppie che si sono lasciate e quelle rimaste insieme

Calato il sipario su Temptation Island 2026, l’ultima puntata del 29 luglio ha svelato il destino delle coppie protagoniste di questa edizione. Tra addii definitivi e riavvicinamenti inattesi, ecco cos’è successo un mese dopo la fine del viaggio nei sentimenti.

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Dopo l'ultima puntata di Temptation Island 2026 in onda il 29 luglio, il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia è giunto al termine. Non sono mancati neanche quest'anno, purtroppo, addii definitivi al falò di confronto, come quello tra Sara e Gabriele o Giovanni e Sabrina. Fanpage.it ha seguito a pieno quest'edizione tra ritorni di fiamma inaspettati, come quello tra Alessandra e Rosario, e la proposta di matrimonio di Diamante alla sua Bernadette: ecco il riassunto della nostra redazione su cosa è accaduto alle sette coppie protagoniste.

Gabriele e Sara: l'addio dopo il programma

Gabriele Govoni e Sara Palumbieri, arrivati nel programma segnati dalle insicurezze di lui, hanno vissuto un percorso tempestoso turbolento, che si è concluso con un falò di confronto anticipato dopo il quale sono usciti separati. Nonostante la lettera letta in lacrime da Gabriele nella puntata del 28 luglio, la rottura si è confermata definitiva anche a distanza di un mese. Sara ha raccontato a Filippo Bisciglia di aver intrapreso un percorso personale lontano dal suo ex per ritrovare la sua indipendenza sentimentale. Il ragazzo, invece, ha confermato di voler lavorare su se stesso e ha accettato le scuse da parte di Filippo Bisciglia, che gli ha confessato: "In una mia storia passata ho vissuto le stesse cose".

Gabriele e Sara al falò

Danilo sceglie di chiudere con Francesca dopo il falò

Il percorso tra Francesca Coppola e Danilo D'Angelo era iniziato all'insegna delle forti gelosie di lei e della mancanza di fiducia legata ai comportamenti passati del fidanzato. Al falò finale le incomprensioni accumulate avevano portato la coppia a scegliere la via della separazione, ma grazie all'intervento di Bisciglia avevano poi cambiato idea. Nel corso del confronto avvenuto un mese dopo, Francesca e Danilo hanno avuto un nuovo allontanamento. Lei ha risentito il single Marco e, per questo, lui ha deciso di chiudere la storia.

Francesca e Danilo dopo il falò a Temptation

Nessun ripensamento per Sabrina e Giovanni

Per la coppia siciliana composta da Sabrina Soussi e Giovanni Grazioso, il villaggio dei sentimenti ha fatto emergere nodi irrisolti e crepe nel rapporto. Dopo i ripetuti tentativi di Giovanni di richiedere un falò di confronto e i dinieghi iniziali di Sabrina, il loro momento di resa dei conti si è concluso con l'uscita separata dal programma. A un mese di distanza, entrambi hanno confermato la decisione: tra i due resta ancora una forte confusione emotiva, ma la frequentazione e il progetto di vita insieme si sono ufficialmente interrotti. Non è mancato un ultimo confronto acceso durante l'ultima puntata, che è servito solo ad accrescere l'astio tra loro.

Sabrina e Giovanni

Cristian e Soraya: lui volta pagina e frequenta la single Nicole

Un'altra coppia arrivata al termine della propria storia è quella formata da Cristian Mascolino e Soraya Sabetta. Le incomprensioni nate nel villaggio e il progressivo avvicinamento di Soraya al single Dimitri hanno spinto i due a chiudere la relazione durante il falò di confronto finale. Nel resoconto del 29 luglio, Soraya ha fatto un passo indietro rispetto ad alcune affermazioni forti pronunciate nel villaggio, confermando si provare ancora qualcosa per lui. Da parte sua, Cistian ha consumato quella che, secondo il parere di chi scrive, è stata una vera e propria vendetta verso la sua ex, rivelando di star sentendo la single Nicole Cena.

Soraya e Cristian discutono durante il falò

Bernadette e Diamante: il lieto fine che meritavano

Legati da oltre sedici anni, Bernadette Cinquegrana e Diamante Crispino avevano deciso di partecipare a Temptation Island per fare chiarezza sul futuro della loro relazione e sull'eventualità di un matrimonio. Nel confronto finale con il conduttore, l'ex portiere del Napoli ha fatto un'altra sorpresa alla sua futura moglie, annunciando di essere felice ed emozionato rispetto al grande evento che avverrà tra qualche tempo.

Bernadette riceve la proposta da Diamante

Iris e Andrea stanno ancora insieme

Arrivati al programma a causa della mancanza di fiducia di Iris De Lorenzis nei confronti del compagno Andrea Petraroli, i due pugliesi hanno affrontato le vicende del villaggio con toni spesso accesi. Il loro confronto ha confermato la decisione presa sul loro rapporto durante il falò, che era stata quella di proseguire insieme con nuove promesse. Proprio per questo, il pugliese le ha regalato un anello per dimostrarle quanto sia innamorato di lei.

Andrea e Iris di Temptation Island 2026

Il finale incerto di Alessandra e Rosario

Il viaggio nei sentimenti di Alessandra Ciociola e Rosario Monetti si era interrotto bruscamente nel corso delle puntate, quando Alessandra aveva scoperto ulteriori bugie di Rosario e aveva preteso il falò di confronto anticipato. Dopo una prima rottura, i due avevano deciso di darsi un'altra occasione. Durante l'ultima puntata, però, lei ha spiegato di nutrire forti dubbi sui suoi sentimenti. Per questo motivo, ha chiesto del tempo per poter riflettere.