Filippo Bisciglia chiede scusa a Gabriele a Temptation: “Nella mia relazione passata ho vissuto le tue stesse cose”

Filippo Bisciglia chiede scusa a Gabriele durante l’ultima puntata di Temptation Island. Di fronte alla rottura definitiva tra lui e Sara, il conduttore lo abbraccia e gli fa una confessione personale inedita: “Sono stato duro perché ho vissuto la stessa cosa”.

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L'epilogo di Temptation Island 2026, andato in onda il 29 luglio per mostrare il destino dei protagonisti un mese dopo l'addio ai villaggi, ha regalato un momento di televisione del tutto inaspettato. Al centro della scena non ci sono state solo le solite discussioni tra fidanzati, ma una presa di coscienza liberatoria che ha visto protagonista Gabriele e, con lui, lo stesso Filippo Bisciglia. Il conduttore ha calato la maschera del testimone impassibile, prendendosi uno spazio per chiedere scusa al ragazzo e condividere un pezzo del suo vissuto personale. Al centro, ancora una volta, le scorie di una relazione tossica, finita nell'unico modo possibile: con la separazione definitiva tra i due protagonisti.

Gabriele e Sara si sono rivisti dopo Temptation Island

Gabriele ha spiegato di aver rivisto Sara a distanza di pochi giorni dall'uscita dal programma per chiarire le ultime questioni in sospeso. Tuttavia, proprio mentre si trovava in macchina con lei, ha avvertito una sensazione di estraneità e ha scelto di inventare una scusa per farsi riaccompagnare a casa. "Non sentivo più che quello fosse il mio posto", ha confidato a Bisciglia. E ancora: "Questo percorso mi ha dato la forza di mettere un punto". La controparte, Sara, dal canto suo ha confermato la freddezza del loro ultimo incontro: "Ci siamo visti due orette dopo otto giorni dal falò. Io avrei voluto un confronto vero, ma lui non ha mai voluto parlare. Sono state due ore di silenzio. Avrei voluto chiedergli come stava, ma diceva che vedermi gli avrebbe fatto male. Alla fine me ne sono fatta una ragione".

La confessione di Filippo Bisciglia

È stato a questo punto che il clima nello studio-salotto è cambiato radicalmente. Guardando negli occhi il giovane, Filippo Bisciglia non è riuscito a trattenere il coinvolgimento emotivo, lasciandosi andare a una dichiarazione che ha spiazzato il pubblico: "Ho rivisto me in te. Nella mia relazione passata ho vissuto le tue stesse cose. Non volevo far uscire tutte quelle cose, mi dispiace e ti chiedo scusa". Il conduttore ha specificato che il riferimento non fosse diretto all'ultima e nota storia con Pamela Camassa, durata ben 17 anni e giunta a conclusione solo pochi mesi fa, bensì a un'esperienza precedente che lo aveva visto incastrato nelle stesse dinamiche.

L'interazione tra Bisciglia e Gabriele si è trasformato così, secondo il parere di chi scrive, in una riflessione sulla capacità di riconoscere le relazioni disfunzionali prima che sia troppo tardi. Una circostanza verso la quale siamo tutti tanto bravi a puntare il dito ma che, come testimoniato dallo stesso conduttore, può capitare a chiunque. Gabriele stesso sembra averne imparato la lezione a sue spese: ha ribadito di non provare rancore verso l'ex, le ha augurato il meglio, ma ha confermato di voler proseguire da solo. La scelta di rimanere ufficialmente separati, così, si è rivelata l'unica via di salvezza possibile per entrambi.