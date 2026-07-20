Temptation Island in diretta su Canale 5 e Witty tv: Giovanni chiede il falò, stasera la scelta di Sabrina

Il pubblico di Temptation Island ha avuto occasione di conoscere Danilo e Francesca solo nel corso dell’ultima puntata andata in onda. Fino ad allora, infatti, il programma aveva lasciato la coppia al di fuori del racconto dei protagonisti di questa edizione, preferendo concentrarsi su altre coppie. La crisi tra i due è entrata nel vivo fin da subito, con Danilo che ha raccontato di sentirsi in difficoltà di fronte all’eccessiva gelosia della fidanzata e ai suoi divieti. Francesca, dal canto suo, è certa che il compagno le manchi di rispetto e ha reagito male di fronte a tutti i filmati che le sono stati mostrati, benché alcuni non sembrassero raccontare atteggiamenti particolarmente gravi. Questa sera, però, le carte potrebbero rimescolarsi perché sarà Francesca ad avvicinarsi a uno dei single e a provocare la gelosia del compagno.