Temptation Island in diretta su Canale 5 e Witty tv: Giovanni chiede il falò, stasera la scelta di Sabrina

Stasera, lunedì 20 luglio 2026, va in onda una nuova puntata di Temptation Island con Filippo Bisciglia: a partire dalle ore 21.30 in tv su Canale 5 e in streaming su Witty. Stando alle alle anticipazioni ci saranno nuove richieste di falò, fughe dal villaggio e nuovi avvicinamenti con i tentatori e le tentatrici. Tutti gli sviluppi sulle coppie rimaste del villaggio: Giovanni e Sabrina, Francesca e Danilo, Soraya e Cristian, Iris e Andrea, Bernadette e Diamante.
Cosa succede tra Danilo e Francesca
Il pubblico di Temptation Island ha avuto occasione di conoscere Danilo e Francesca solo nel corso dell’ultima puntata andata in onda. Fino ad allora, infatti, il programma aveva lasciato la coppia al di fuori del racconto dei protagonisti di questa edizione, preferendo concentrarsi su altre coppie. La crisi tra i due è entrata nel vivo fin da subito, con Danilo che ha raccontato di sentirsi in difficoltà di fronte all’eccessiva gelosia della fidanzata e ai suoi divieti. Francesca, dal canto suo, è certa che il compagno le manchi di rispetto e ha reagito male di fronte a tutti i filmati che le sono stati mostrati, benché alcuni non sembrassero raccontare atteggiamenti particolarmente gravi. Questa sera, però, le carte potrebbero rimescolarsi perché sarà Francesca ad avvicinarsi a uno dei single e a provocare la gelosia del compagno.
Quando finisce Temptation Island
L’ultima puntata della stagione 2026 di Temptation Island andrà in onda mercoledì 29 luglio. La produzione del programma non si è ancora sbilanciata a proposito dei contenuti da mandare ancora in onda ma è probabile che anche l’edizione in corso si concluderà con il racconto della vita delle coppie un mese dopo la loro uscita dal villaggio. In quell’occasione, i protagonisti del programma racconteranno a Filippo Bisciglia se le decisioni prese di fronte al falò sono state confermate o meno.
Il viaggio nei sentimenti di Iris e Andrea
Il percorso di Iris e Andrea a Temptation Island è cominciato da una sola puntata. Fino alla scorsa settimana, infatti, il programma non aveva ancora raccontato la loro storia. Quello tra i due è un legame complicato: Andrea ha già ammesso apertamente di non essere certo di amare la compagna e si interfaccia con le tentatrici come se fosse a sua volta single. Ha dichiarato di non provare alcun desiderio nei confronti della fidanzata e parlato più volte di tradimento. Iris, a differenza delle compagne di avventura, non è apparsa sconvolta dalle dichiarazioni del fidanzato, come se fosse già consapevole che la loro è una storia destinata a finire. Ma intende continuare a dare ad Andrea la possibilità di vivere questa esperienza per trovare il coraggio necessario a lasciarlo.
Soraya sempre più vicina al tentatore Dimitri, la reazione di Cristian
Cristian Mascolino non ha apprezzato l’eccessivo avvicinamento della fidanzata Soraya Sabetta al single Dimitri Hristov. La settimana scorsa, il giovane aveva chiesto un falò di confronto anticipato alla fidanzata ma Soraya aveva deciso di rifiutare per provare a capire meglio se i suoi sentimenti nei confronti di Cristian sono davvero finiti o se per loro c’è una possibilità di recupero. Nella puntata di questa sera, Cristian proverà a richiedere un secondo falò di confronto anticipato: è convinto che la compagna abbia già preso la sua decisione e determinato a fare in modo che gli dica apertamente che non lo ama più.
Giovanni aspetta Sabrina al falò, cosa farà lei?
Sul finire della quarta puntata di Temptation Island, Giovanni Grazioso aveva chiesto un falò di confronto anticipato alla fidanzata Sabrina Soussi, infastidito dall’evidente attrazione che la compagna ha dimostrato di provare nei confronti del single Lori. La prima richiesta, però, era caduta nel vuoto e Sabrina aveva deciso di non raggiungere il fidanzato in spiaggia, chiedendogli più tempo per capire i suoi reali desideri. Giovanni ha dimostrato di volere tenere in considerazione i desideri della compagna ma, ormai al limite della pazienza, nel corso dell’ultima puntata ha chiesto con insistenza di vederla. “Altrimenti distruggo il villaggio”, aveva minacciato, deciso ormai a concludere questa esperienza e interrompere la relazione con Sabrina.
Temptation Island inizia alle 21.30 dopo La ruota della fortuna
Il fischio di inizio della quinta puntata di Temptation Island è previsto intorno alle 21:30 circa su Canale5, subito dopo la messa iil onda della tradizionale puntata estiva de La ruota della fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui. Proprio la necessità di dare spazio in palinsesto al nuovo formato dell’access prime time di Canale5 ha fatto in modo che la partenza dei programmi in onda in prima serata slittasse più avanti di almeno mezz’ora per fare spazio alla sfida in access tra Canale5 e Rai1. Sono numerosi coloro che hanno già chiesto alle principali reti televisive italiane di anticipare l’inizio della prima serata tv. Per il momento, tuttavia, non si è ancora riusciti a trovare una soluzione.
Dove vedere Temptation island in tv e streaming e in replica
La quinta e la sesta puntata di Temptation Island andranno in onda lunedì 20 luglio e mercoledì 22 luglio in prima serata su Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity. Le repliche sono disponibili a partire dal giorno dopo su Witty Tv.
Doppio appuntamento: mercoledì la seconda puntata
Questa settimana Temptation Island raddoppia. Il docu-reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia andrà in onda con la quinta puntata lunedì 20 luglio e con la seconda mercoledì 22 luglio. Anche questa edizione è arrivata alle ultime battute: settimana prossima una tripla puntata (gli appuntamenti previsti sono per lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 luglio) concluderà la stagione in corso del reality show.
Le anticipazioni della puntata di stasera di Temptation Island
Sono diversi i video pubblicati sui canali social ufficiali di Temptation Island che anticipano quanto accadrà alle coppie rimaste nei villaggi durante la puntata che andrà in onda lunedì 20 luglio. Il primo spoiler fa riferimento alla storia tra Sabrina e Giovanni. “Lei ha superato il limite”, dichiara il siciliano durante il falò di fronte a Filippo Bisciglia. Chiederà nuovamente un falò di confronto anticipato?
Anche Cristian richiederà nuovamente un falò di confronto anticipato con la fidanzata Soraya Sabetta. La giovane aveva già rifiutato una richiesta del fidanzato. Rifiuterà anche il secondo incontro oppure accetterà di vederlo?
Prosegue ancora, invece, il percorso di Francesca Coppola e Danilo D’Angelo nei villaggi. La giovane uscirà nuovamente distrutta da una chiamata nel capanno. Che cosa avrà visto di tanto grave da parte del compagno?