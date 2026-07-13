Temptation Island, Cristian chiede il falò dopo l’intesa tra Soraya e Dimitri, ma lei non si presenta

A Temptation Island, Cristian assiste all’abbraccio e all’intesa tra la fidanzata Soraya e il tentatore Dimitri e chiede il falò di confronto. Soraya rifiuta: lui si dice preso in giro e deluso dal percorso di lei.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di lunedì 13 luglio di Temptation Island, Cristian assiste dal capanno delle immagini a un momento che segna la sua permanenza nel programma: il racconto della "storia" che la fidanzata Soraya sta costruendo con Dimitri, il tentatore che non nasconde di essersi invaghito di lei.

L'abbraccio nel capanno e la reazione di Cristian

Il video mostra Soraya alle prese con un confronto diretto con Dimitri. "Io non voglio fargli male, io sono fidanzata", dice lei, riferendosi a Cristian. Ma il tentatore non arretra: "Tu così fai male a Soraya. Io sono qua per te." I due si abbracciano mentre Soraya piange.

Dal capanno, Cristian osserva la scena e commenta basito: "Ti stai innamorando, non stai capendo niente nel percorso". Il tono cambia per un attimo quando nel filmato Soraya dice a Dimitri "Io sto facendo il mio percorso al 100%", e lui replica "Seh, al 110%". Cristian coglie l'iperbole e ne fa una battuta amara, prima di tornare serio davanti agli altri fidanzati.

Cristian nel villaggio: "Lei ha una discussione con il suo amante"

Terminato il video, Cristian si confronta con i ragazzi del villaggio e mette in fila la sua lettura di quanto ha visto: "Ho assistito a un litigio di coppia. Io sono fidanzato con lei, e lei ha una discussione col suo…amante". È lui stesso a usare quel termine per descrivere Dimitri. "È una follia", aggiunge.

Poi allarga il ragionamento fino a rimettere in discussione il senso della sua presenza nel programma: "Non capivo se loro sono i fidanzati. Portatelo qua, nel villaggio dei fidanzati. Hanno già un problema da risolvere. Portatelo qua, perché io che servo a fare qui? Sono l'unica cosa che la frena. Lei vivrebbe questa cosa con lui, allora chiedimi il falò."

Cristian chiede il falò, Soraya rifiuta

Coerente con quanto appena detto, è Cristian a richiedere il falò di confronto con Soraya. La risposta, però, è un rifiuto netto da parte della fidanzata. A darne notizia è Filippo Bisciglia, che riferisce a Cristian: "Non viene perché non ha trovato le sue risposte".

Cristian replica ripercorrendo gli ultimi mesi della coppia: "Il mio sentimento è calato negli ultimi mesi, è vero. Però io non le ho mai mancato di rispetto. Io mi sto sentendo veramente preso in giro. Tutti i giorni che sono stato qua ho visto solo video suoi. Con una facilità mi ha descritto in modo orribile."

Lo sfogo finale: "Sono geloso, ma non sento la mancanza"

Bisciglia prova a offrire una chiave di lettura del rifiuto di Soraya: "Se lei fosse arrivata a una certezza di quello che sente lei, forse sarebbe qua". Cristian non è d'accordo e chiude il confronto con una riflessione più amara che rassegnata: "Cercare certezze in un altro, non mi sembra il modo migliore. Ad oggi posso dire che sono molto deluso da questa persona. Non sono certo di quello penso, oggi. Sono geloso? Certo. Mi manca? No, non sento la mancanza."

Il rifiuto del falò lascia la coppia in una fase di stallo, con Cristian ormai lontano dalle certezze con cui era entrato nel villaggio e Soraya che, per ora, sceglie di non presentarsi al confronto.