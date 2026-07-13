“Fammi vedere le chat”: Alessandra a Temptation Island sequestra il telefono di Giada, poi lascia Rosario

Alessandra Ciociola affronta la tentatrice Giada Alessandrini a Temptation Island 2026. Le chiede lo smartphone per leggere i messaggi con il fidanzato Rosario Monetti, prima di lasciarlo al falò: “Stai con me solo per abitudine”.

Alessandra, Giada e Rosario a Temptation Island 2026

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La quarta puntata di Temptation Island 2026, in onda lunedì 13 luglio, si apre esattamente da dove si era interrotta: il perimetro di un falò di confronto acceso, trasformato per la prima volta in un processo a tre. Davanti a Filippo Bisciglia ci sono la fidanzata tradita Alessandra Ciociola, il compagno Rosario Monetti e, in via del tutto eccezionale, la single Giada Alessandrini.

Un triangolo che esplode nei primi minuti della puntata quando Alessandra, stanca delle mezze verità e delle giustificazioni, decide di tagliare corto e pretende l'unica prova regina possibile in questi casi: le chat. "Prendi il telefono", ordina alla single. Giada non si scompone, accetta la sfida e le consegna il dispositivo. Sotto gli occhi increduli di Rosario, Alessandra sblocca lo smartphone e si mette a setacciare, riga dopo riga, l'intera conversazione e i messaggi scambiati tra i due, per poi ordinare alla tentatrice di aprire anche Instagram (dove però non risultano chat attive). Un momento di televisione decisamente particolare, che spoglia definitivamente Rosario di ogni alibi.

Il faccia a faccia con la single Giada: "Napoletana tarocca? Non parlare di me"

Il confronto inizia con Alessandra che va dritta al punto, chiedendo conto a Giada dei loro reali trascorsi e, soprattutto, di cosa sia accaduto l'ultima sera prima che Rosario affrontasse il trasferimento a Napoli. La versione di Giada ridimensiona in parte il mito del grande legame clandestino:

Ci siamo conosciuti in un locale a Milano tre anni fa, non è successo nulla tra di noi. Ci siamo scambiati i contatti, c'è stato qualche messaggio. Poi ci siamo incrociati una volta per caso in un centro commerciale, gli ho scritto un messaggio chiedendogli se fosse lui. Da lì non ci siamo più visti.

Rosario tenta di accodarsi alla ricostruzione per salvare il salvabile: "L'ultima sera prima di scendere a Napoli la beccai in un locale, ci fu un semplice saluto. Le dissi che non ci saremmo visti più perché avrei avuto il trasferimento, e basta". I toni però si accendono quando Alessandra rinfaccia alla single alcune frasi pronunciate nel villaggio: "Perché parlavi di me? ‘Napoletana tarocca'… non parlare di me perché non ti penso". La replica di Giada è netta: "Non ti ho insultato, ho la coscienza pulita". È a quel punto che l'atmosfera si gela con l'ispezione dello smartphone, dalla quale però emerge esattamente quanto raccontato dai due.

Rosario e la single Giada al falò di confronto

L'addio di Alessandra a Rosario al falò di confronto

Una volta congedata la single, il falò torna a essere un affare a due. Filippo Bisciglia mostra ad Alessandra gli ultimi filmati del percorso del fidanzato, ma Rosario continua sulla linea del negazionismo, respingendo l'idea di averle mancato di rispetto. Per la fidanzata, però, il limite è ampiamente superato. Il dolore accumulato in due anni e otto mesi di relazione viene fuori in un pianto liberatorio e in un duro sfogo:

Non sai quante volte mi hai fatto stare male. Non meriti neanche la mia unghia del piede. Stai con me per abitudine, solo perché sono una brava ragazza.

Rosario prova l'ultima, infelice mossa difensiva per sminuire l'attrazione verso la tentatrice: "Se l'avessi voluta, me la sarei presa quattro anni fa". Poi, messo alle strette dal conduttore, dichiara che sarebbe uscito dal programma con lei per tentare di risolvere i problemi fuori dal reality. La decisione di Alessandra, tuttavia, è irrevocabile. La sua spiegazione non lascia spazio a repliche: "Gli ho dato tutto e non posso dire che non provo niente, ma voglio pensare un po' a me stessa. Ho sempre pensato prima a lui". Alessandra si alza e cammina verso l'uscita da sola, lasciando Rosario sul tronco del falò.