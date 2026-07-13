Andrea denigra Iris a Temptation Island: “Ho bisogno di fare sesso, lei nel tempo libero colora pupazzi”

Il barman pugliese Andrea Petraroli colleziona chat e foto intime con altre ragazze ma la colpa, ovviamente, è della fidanzata Iris De Lorenzis: “È troppo brava, preferirei una che mi tiene per le palle”.

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Se pensavate di aver visto tutto a Temptation Island 2026, non avevate ancora fatto i conti con il bizzarro bignami di sociologia amorosa firmato da Andrea Petraroli. Il trentaduenne barman pugliese, entrato nel programma dopo che la fidanzata Iris De Lorenzis aveva trovato sul suo telefono un quantitativo di chat piccanti e foto esplicite scambiate con altre donne sufficiente, ha finalmente deciso di spiegare al mondo il perché di tanta esuberanza. E la colpa, di chi poteva mai essere se non della sua fidanzata?

L'ammissione sulle chat erotiche

Nel capanno, Iris viene convocata per assistere a un video in cui il fidanzato si confessa poco dopo aver messo piede nel villaggio. Il preambolo è già un capolavoro di retorica: "In un contesto di lavoro magari vedi ragazze che ti provocano e pensi che siano belle. Queste chat ci sono state, era palese". E fin qui, l'ammissione. Ma è sul movente che il barman dà il meglio di sé: "Non ho mai ammesso che era vero perché nell'ultimo periodo con Iris mi è mancato il brivido. Quando mi metto nel letto con la mia ragazza devo fare sesso. La vedo troppo brava, preferirei una persona che mi tiene per le palle". In pratica, se lui colleziona contatti femminili pochi giorni prima di sbarcare in Sardegna, è solo perché Iris ha l'imperdonabile difetto di essere una "brava ragazza". Una colpa talmente grave da spingere il fidanzato a cercare il "brivido" altrove.

Lo sfogo di Andrea: "Lei è sempre stanca" e Iris reagisce

Ma il vero climax del suo sfogo viene raggiunto quando Andrea analizza la quotidianità della compagna, una studentessa che, tra un libro e l'altro, commette il reato di essere stanca. "Lei è sempre stanca, stai a casa non fai niente", sentenzia, per poi sferrare il colpo definitivo: "Lei si mette a colorare i pupazzi nel tempo libero". Una noia talmente asfissiante per il ragazzo da non fargli capire se sia ancora coinvolto sentimentalmente dopo tre anni di storia. "Sono qui per capire se sono innamorato di Iris", conclude lui. Uscita dal capanno, Iris si è lasciata andare a un comprensibile sfogo con le compagne di avventura. E sui social il filmato di lei che esclama: "Con i calci in c*lo gli farò provare il brivido" è già virale.

Poco dopo, come era facilmente prevedibile, la pugliese viene convocata nuovamente per vedere le prima immagini dell'avvicinamento di Andrea alla single Sary: "Sei la mia massaggiatrice personale", le dice lui. E si lascia andare ad apprezzamenti fisici esplicit. "A lui piacciono le tettone", chiosa Iris. Il loro percorso è appena cominciato e promette già benissimo.