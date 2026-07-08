Chi sono Iris De Lorenzis e Andrea Petraroli a Temptation Island: età, lavoro e profili Instagram

Iris De Lorenzo e Andrea Petraroli sono una delle coppie di Temptation Island 2026. Dopo tre anni insieme è lei a scrivere alla redazione del programma, dopo aver trovato anche delle conversazioni tra il fidanzato e altre ragazze.

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Iris De Lorenzis e Andrea Petraroli sono una delle coppie di Temptation Island 2026, a scrivere al programma è stata lei dopo aver scoperto che il fidanzato ha avuto scambi di foto intime con altre ragazze. I due stanno insieme da tre anni.

Iris e Andrea a Temptation Island, chi sono e cosa fanno nella vita

Entrambi pugliesi, Iris è un'infermiera come si evince dalla breve biografia pubblicata sul suo profilo Instagram, ovvero @_irisdelo_ dove è seguita da poco più di duemila persone. Mentre Andrea, classe 1994, fa il barman e infatti non sono poche le foto pubblicate sul suo profilo Instagram, cioè @andreapetraroli_ dove è seguito circa tremila persone, e mostra momenti del suo lavoro, intento a miscelare drink da servire alla sua affezionata clientela.

La storia d’amore di Iris e Andrea

Iris De Lorenzis e Andrea Petraroli stanno insieme da tre anni. La loro relazione ha iniziato ad incrinarsi nel momento in cui lei ha scoperto alcune conversazioni, piuttosto intime, tra il fidanzato e altre ragazze. Nella clip di presentazione al programma, la ragazza spiega: "Ha avuto perfino il coraggio di dirmi che, se si comporta così, è a causa di alcuni miei atteggiamenti che reputa insopportabili" e ha poi aggiunto: "Sono convinta che lui mi tradisca e, nonostante io sia innamorata, mi domando se questo è davvero quello che merito". Andrea, dal canto suo, non smentisce quanto detto dalla fidanzata e, anzi, rincara la dose dicendo che nel loro rapporto è subentrata molta noia e che la partecipazione a Temptation potrebbe fargli bene.

Il percorso a Temptation Island

Del loro percorso a Temptation Island ancora non si sa nulla, non sono stati al centro delle prime puntate del reality dei sentimenti, ma visti i presupposti della loro storia, non è da escludere che anche loro abbiano contenuti da regalare al pubblico di Canale 5.