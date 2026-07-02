Perché Gabriele non è stato squalificato a Temptation Island dopo la fuga: la regola del “contatto”

Fonti vicine al programma riferiscono a Fanpage.it che Gabriele non è stato squalificato dopo la sua fuga dal villaggio per un motivo preciso: tra lui e la fidanzata Sara non c’è stato alcun contatto visivo né fisico, evitando così la violazione del regolamento.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gabriele non è stato squalificato da Temptation Island 2026 dopo la fuga dal suo villaggio perché non ha mai incontrato la fidanzata Sara. Fonti vicine al programma hanno riferito a Fanpage.it che il concorrente non è stato espulso perché la sua protesta era diretta esclusivamente al single Andrea. Non essendoci stato alcun contatto visivo o fisico tra i due partner, non è stata violata la regola principale del reality, che vieta alle coppie di vedersi prima del falò di confronto ufficiale.

La decisione su Gabriele

I fatti sono successi dopo che Gabriele ha visto nel capanno alcuni video in cui la sua compagna Sara e il tentatore Andrea erano molto vicini. Furioso per i massaggi e per il bagno notturno tra i due, il ragazzo ha lasciato all'improvviso la sua postazione, ha superato lo staff ed è corso verso gli spazi delle fidanzate per affrontare direttamente il single. Il gesto ha subito fatto nascere molti dubbi sul regolamento, che prevede l'espulsione immediata per chi scavalca i confini del villaggio. Fanpage.it, però, apprende perché non è arrivata la squalifica: "Lui non ha visto Sara e, quindi, non ha infranto la regola del programma che vuole i fidanzati senza contatto", riferisce una fonte vicina al reality.

Gabriele ha infatti fermato la sua corsa sulla spiaggia esterna, restando lontano dal villaggio delle ragazze. Da lì ha urlato contro il single Andrea ("Vieni, non stare lì a guardare"), senza mai entrare nella struttura e senza incrociare Sara. Non essendoci stato alcun contatto con la fidanzata, l'infrazione non è stata considerata totale. Questo ha permesso al ragazzo di restare nel programma e di chiedere il falò di confronto anticipato.

I single e le fidanzate osservano Gabriele da lontano: tra loro, Sara è assente

Da Ciro Petrone a oggi: se non vedi la fidanzata, non scatta la squalifica

Quella della fuga dal villaggio è ormai una tradizione a Temptation Island, ma la regola della produzione non cambia: l'espulsione scatta solo se la coppia si incontra. Il precedente più famoso è quello di Ciro Petrone nel 2019. L'attore scappò in spiaggia seminando i cameramen e corse a riabbracciare la fidanzata Federica Caputo nei suoi alloggi; in quel caso il contatto ci fu e la squalifica fu inevitabile. Storia diversa invece per Antonio Panico nel 2025: scappò dal villaggio ma perse l'orientamento tra le piante del resort, e la sicurezza lo bloccò prima che trovasse le ragazze. Niente incontro e quindi niente squalifica, proprio come è successo a Gabriele. Prima di loro ci avevano provato anche Cristian Gallella, che superò lo staff in spiaggia per correre da Tara, e Salvatore Di Carlo, che si tuffò nel laghetto per raggiungere Teresa Cilia a nuoto.