Temptation Island, Soraya accusa Cristian di stare con lei per soldi: “Mio padre gli paga lo stipendio e io l’affitto”

Durante la seconda puntata di Temptation Island 2026, Soraya Sabetta accusa il fidanzato Cristian Mascolino di stare con lei solo per convenienza: “Ho convinto mio padre ad assumerlo con un contratto a tempo indeterminato ma, prima di entrare qui, ho dovuto pagargli l’affitto perché non aveva soldi”.

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Per la prima volta da quando è iniziata questa edizione di Temptation Island, il programma si concentra sulla storia di Soraya Sabetta e Cristian Mascolino. È lui a essere chiamato nel capanno per vedere un video registrato dalla fidanzata.

"A me dà fastidio averlo accanto, non lo sopporto più. Mi infastidisce tutto di lui", dice Soraya nel primo filmato registrato per la trasmissione, "Il mio dubbio è che stia con me per convenienza. Quando l'ho conosciuto lavorava in un bar e io ho chiesto a mio padre di assumerlo. Oggi ha un contratto a tempo indeterminato e può spendere quello che vuole. Penso che resti con me perché gli interessa mantenere un buon rapporto con mio padre. Prima di venire qui ho dovuto pagargli l'affitto perché non aveva soldi. E non solo. Mi capita anche di pagargli la rata della macchina".

I problemi, però, non riguardano solo i soldi tanto che Soraya si sbottona nel raccontare la loro intimità: "Non facciamo l'amore da tanto tempo, nemmeno ricordo da quanto. Quando ci prova lo respingo. Non mi va. Oggi, quando esco o vado a ballare, non mi faccio problemi a flirtare con qualcuno. Non sono mai andata oltre, ma ho bisogno di sentirmi desiderata e quindi mi guardo intorno".

Cristian resta deluso e prova a spiegare la sua versione: "Io vivo da solo, pago l'affitto e la macchina. Lei paga tutto con la carta di credito aziendale. Non ha mai dovuto affrontare certe difficoltà. Mi dispiace che questi discorsi in televisione possano spingere i suoi genitori a giudicarmi in modo diverso. È vero, suo padre mi ha dato un lavoro, ma sono stato io a meritarmi quel posto".

Poche ore dopo Cristian viene richiamato nel capanno. Nel nuovo video ci sono Soraya e il single Dimitri. La ragazza definisce il fidanzato un "morto vivente" e racconta che tra loro non ci sono rapporti intimi da mesi. Poi aggiunge una frase che colpisce Cristian: "Se ci dovessimo lasciare, lui non perderebbe il lavoro ma perderebbe tutti i vantaggi che ha perché è il mio ragazzo. Tipo i viaggi pagati dai miei genitori". "Mi sento umiliato. Mi sta prendendo in giro e sta permettendo anche agli altri di prendermi in giro", commenta Cristian.

Il giorno dopo arriva un terzo video. Soraya balla con Dimitri e i due scoprono di essersi già incontrati in un locale di Roma prima dell'inizio del programma. Per Cristian arriva poi il momento del primo falò. Filippo Bisciglia gli mostra un altro filmato. Soraya appare molto vicina a Dimitri e Cristian decide di interrompere la visione. A dargli fastidio è soprattutto una frase pronunciata dalla fidanzata. "Se mi esce il cape***lo, avvisami", dice al tentatore, chiedendogli di controllare che il costume non la lasci troppo scoperta.

In un primo momento Cristian rifiuta di vedere il resto dei video. Poco dopo cambia idea e fa ripartire il filmato. Dimitri continua a corteggiare Soraya mentre lei cerca di mantenere una certa distanza sul piano fisico. Cristian, però, non riesce a trattenere la delusione: "Fa schifo. La stanno guardando tutti. I suoi genitori, i miei, mia sorella. Mi fa schifo, non me lo aspettavo".

Quando Soraya raggiunge Filippo Bisciglia al falò scopre che non ci sono video per lei e scoppia a piangere: "Non mi sta dimostrando nulla. Avrei voluto vedere qualsiasi cosa. Questo conferma i miei dubbi. Però una speranza ce l'ho ancora. Spero che possa essere l'uomo giusto per me".