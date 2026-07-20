“Le ha messo le mani sotto il costume”: Sabrina consente ogni libertà al single Lory e rifiuta il falò con Giovanni

Sabrina Soussi rifiuta il secondo falò di confronto chiesto dal fidanzato Giovanni a Temptation Island. Il compagno era andato su tutte le furie dopo avere visto il single Lory metterle le mani sotto il costume da bagno per spalmarle la crema solare.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel corso della quinta puntata di Temptation Island, Giovanni assiste furioso all’ultimo video che mostra la fidanzata Sabrina insieme al single Lory e, dopo avere visto il tentatore spalmarle la crema solare sulle cosce e sul seno, addirittura infilando le mani sotto il suo costume, si infuria e chiede un falò di confronto immediato. "Non la voglio più e voglio andare a dirglielo in faccia", dichiara, "Deve vergognarsi. Non ha rispetto, né limiti. Si è fatta toccare il seno".

È un fiume in piena Giovanni, deciso a lasciare immediatamente il villaggio. Poi mette in guardia la produzione: "Io sto per esplodere. Non voglio diventare una persona maleducata perché so che qua c’è gente che lavora, ma dovete chiamarla subito". Anche gli altri fidanzati sono sconvolti dalle immagini viste nel capanno. Danilo, in particolare, si chiede come abbia fatto Sabrina a concedere tanta libertà al single Lory: "Le ha messo le mani sotto il costume".

La sera Giovanni raggiunge la spiaggia per il falò e spiega a Filippo le sue ragioni: "Oggi ho visto immagini in cui si è superato il limite. Non voglio farla sentire in colpa, ma non può comportarsi in questo modo. Resta una donna fidanzata e non può comportarsi così. Partecipavo a questo programma perché volevo capire se mi amasse ancora, ma Sabrina, dal momento in cui è entrata, non ha fatto altro che pugnalarmi".

Filippo entra quindi nel villaggio delle fidanzate per informare Sabrina della richiesta di confronto avanzata da Giovanni e la invita a raggiungerlo al falò. Lei ci pensa qualche istante e poi comunica di voler rifiutare l’incontro: "Non mi sento pronta. Non ho ancora tutte le risposte e non posso forzarmi. Non credo di avere fatto nulla di grave e non so che cosa voglio".

Quando Filippo comunica la decisione a Giovanni, lui reagisce incredulo: "Ma come fa a rifiutare di nuovo? Lo capisce che è fidanzata? Ero strasicuro che sarebbe venuta. Adesso mi chiedo chi è la persona che è stata con me per sei anni". Giovanni è costretto a lasciare la spiaggia e a rientrare nel villaggio, ma è profondamente amareggiato. Quando racconta quanto accaduto ai suoi compagni di avventura, appare ancora incredulo: "Lei qua sta bene, sta aspettando risposte dall’altra parte”. E, dall’altro lato, Sabrina sembra convinta della sua scelta: “Lui mi spegne, non mi conosce".