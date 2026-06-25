Temptation, Sabrina lecca il collo al tentatore e Giovanni richiede il primo falò: “Dovevo ascoltare mia madre”

Sabrina e Giovanni sono una delle coppie più commentate di Temptation Island 2026. Complice un ritratto deprimente fornito dalla ragazza, nel quale definisce il fidanzato “un mammone che vive nel suo mondo” e che “a 30 anni ha scoperto che gli alberi di Natale dei cinesi sono finti”, sono precipitati subito nel falò di confronto. La richiesta dopo l’ammissione di un tradimento e l’aver leccato il collo al tentatore Lory.

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Sabrina Soussi e Giovanni Grazioso sono la coppia più commentata della prima puntata di Temptation Island 2026. Fosse solo perché, ai nastri di partenza, sono già protagonisti di un primo falò di confronto, che non si sa ancora se la ragazza accetterà. La richiesta arriva dopo che il fidanzato ha assistito a un'ammissione di tradimento fuori dal programma e al flirt spinto con il tentatore Lory. Frasi pesanti e lamentele sulla loro sessualità compromessa hanno sollecitato il pensiero che fossero già scoppiati da un pezzo e il loro arrivo nel villaggio sia una tappa superflua rispetto al capolinea dei loro sentimenti.

Il modo in cui Sabrina parla in camera con le sue compagne di viaggio sembra appartenere a chi già non prova più niente e non vede l'ora di liberarsi di una zavorra emotiva. "È un mammone, la valigia per venire qui gliel'ha fatta sua mamma", tuona, "a 30 anni ha capito che gli alberi di Natale dei cinesi sono finti". Poi ancora, sul loro rapporto: "Non lo sopporto, è distratto e assente, mi dà fastidio qualsiasi cosa faccia" e sull'intimità "saranno mesi che non facciamo l'amore e, quando lo facciamo, io fingo". Da qui, la confessione di un tradimento che fino a quel momento era solo passato come "una distrazione mentale" con un uomo che la faceva sentire parte di un rapporto più maturo.

"Dovevo ascoltare mia madre, non dovevo perdonarla, mia madre non sbaglia mai", argomenta Giovanni nel suo villaggio con gli altri fidanzati, in uno sfogo furibondo. "Ha da ridire sul mio rapporto con mamma ma la mamma è sempre la mamma, lei pure se me la sposo resta un'estranea", questa la frase che è finita alla sbarra sui social.

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“ la mamma è sempre la mamma, lei pure se me la sposo resta un'estranea ” Giovanni

Ma a far crollare davvero questo castello di carta è stato il feeling con il tentatore Lory, con il quale Sabrina non solo ha intrattenuto un rapporto confidenziale e intimo da subito, ma si è spinta anche in un sensuale bacio sul collo come pegno per il gioco Obbligo e Verità.

Sabrina lecca il collo a Lory

Apriti cielo, la vena si è chiusa, l'embolo è partito e Giovanni ha preteso il falò di confronto. La legna è stata lasciata ad ardere, nell'attesa di capire se la fidanzata vorrà presentarsi per rispondere delle sue azioni e del disamore condiviso con le sue compagne.