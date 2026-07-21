Francesca fugge da Temptation Island di notte, poi si ferma e piange sulla spiaggia: “Voglio riprendermi Danilo”

Una fuga da Temptation Island che, però, non è mai arrivata fino in fondo: Francesca Coppola è scappata dal villaggio delle fidanzate nel cuore della notte, salvo poi ripensarci e fermarsi sulla spiaggia, dove è scoppiata in lacrime.

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Francesca Coppola voleva davvero fuggire da Temptation Island nel corso della quinta puntata? Non lo sapremo mai con certezza. La giovane, fidanzata di Danilo D’Angelo, si è fermata a metà strada per poi accasciarsi in lacrime sulla spiaggia, dopo essere partita di corsa dal villaggio delle fidanzate. Un momento che ha spiazzato gli spettatori del programma, arrivato al termine di quello che sembrava destinato a trasformarsi in un vero colpo di scena.

Nel corso della puntata andata in onda lunedì 20 luglio, Francesca si è avvicinata al single Marco come non era mai accaduto fino a quel momento. Gli ha confidato di provare un certo interesse nei suoi confronti e di sentirsi, per la prima volta, in difficoltà. I due si sono abbracciati sulla spiaggia, ritagliandosi un momento lontano dagli altri, e le immagini sono state mostrate al fidanzato Danilo, che ha reagito malissimo. L'ultima cosa che si aspettava era vedere la compagna tra le braccia di un altro uomo e l'intimità nata tra i due lo ha fatto crollare in lacrime. Francesca, però, dopo quella che ha definito una serata di "libertà", si è pentita immediatamente e ha fatto marcia indietro, dichiarando apertamente di avere capito di voler stare con Danilo.

Per questo motivo, dopo avere confidato alle compagne di avventura di sentirsi in colpa, è corsa verso la spiaggia, apparentemente decisa a raggiungere l'altro villaggio. "Vado a riprendermi il mio fidanzato", ha detto prima di mettersi a correre con l'intenzione di raggiungere Danilo e chiedergli di lasciare insieme il programma. A metà strada, però, mentre le altre fidanzate la rincorrevano per fermarla, Francesca si è seduta sulla spiaggia ed è scoppiata in lacrime. A raggiungerla è stato anche un gruppo di tentatori, preoccupati per quella fuga improvvisa e apparentemente senza spiegazioni. L'unico a non accorgersi di quanto stava accadendo è stato proprio Danilo, ancora convinto che la compagna stia vivendo un'attrazione inaspettata nei confronti del single Marco.