Anticipazioni Temptation Island mercoledì 22 luglio: Sabrina chiede un bacio al single Lory

Dopo avere rifiutato il secondo falò di confronto richiesto dal fidanzato Giovanni Grazioso, Sabrina Soussi si spinge ancora oltre e chiede al single Lorenzo “Lory” Ferrari un bacio. È quanto accadrà nella puntata di Temptation Island in onda mercoledì 22 luglio.

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"Vuoi darmi un bacio?". È questa la domanda che Sabrina Soussi, fidanzata di Giovanni Grazioso, rivolgerà al single Lorenzo "Lory" Ferrari nel corso della prossima puntata di Temptation Island, in onda mercoledì 22 luglio. L'anticipazione è stata mostrata nel video trasmesso al termine della puntata di lunedì 20 luglio, subito dopo il rifiuto, da parte della giovane siciliana, del secondo falò di confronto anticipato richiesto dal fidanzato. Sabrina, infatti, ha deciso ancora una volta di restare nel villaggio, scegliendo di proseguire il proprio percorso nel programma.

Il motivo della sua decisione appare ormai evidente e lo stesso Giovanni sembra averlo compreso: l'attrazione nata nei confronti del single Lory, il tentatore al quale Sabrina si è progressivamente avvicinata e per il quale ha ammesso di provare un interesse. Nel corso della prossima puntata, la fidanzata si spingerà fino a chiedere un bacio al tentatore, probabilmente per capire se il suo interesse sia reale e destinato a proseguire anche una volta conclusa l'esperienza nel programma oppure se il loro avvicinamento sia legato esclusivamente al contesto di Temptation Island.

Giovanni, dal canto suo, continua a manifestare tutta la sua incredulità di fronte al comportamento della compagna. Durante la puntata di ieri, quando ha scoperto che Sabrina aveva rifiutato per la seconda volta di incontrarlo al falò e lasciare il villaggio insieme a lui, si è detto profondamente sconcertato, arrivando ad affermare di non riconoscere più la donna con cui ha condiviso gli ultimi sei anni della sua vita. Dal canto suo, Sabrina ha spiegato alle altre fidanzate che quello mostrato davanti alle telecamere del programma condotto da Filippo Bisciglia è un lato del suo carattere che Giovanni non ha mai conosciuto e che lei, per la prima volta, ha deciso di esplorare, determinata a mettere al primo posto la propria felicità.