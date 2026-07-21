Soraya teme il pubblico di Temptation Island: “Mi daranno torto, andrò al falò con Cristian con le idee chiare”

Soraya Sabetta teme il giudizio del pubblico di Temptation Island e le critiche che potrebbero arrivare una volta terminate le registrazioni del programma. Nel corso della quinta puntata ha dichiarato di voler chiedere il falò di confronto anticipato con Cristian, ma di volerci arrivare con le idee chiare: “Mi daranno torto, ma io so di avere ragione”.

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Il legame tra Soraya Sabetta e il single Dimitri Hristov continua a intensificarsi e, nel corso della quinta puntata di Temptation Island, Cristian Mascolino chiede nuovamente a Filippo Bisciglia un falò di confronto anticipato con la sua compagna. Sono diversi i motivi che lo hanno spinto a desiderare un incontro faccia a faccia. In particolare, a ferirlo è stato avere sentito Soraya dire di non essere più sicura dei suoi sentimenti. Cristian si assume parte delle responsabilità: sa di essere cambiato negli ultimi tempi e riconosce di non avere dato alla compagna tutte le attenzioni che lei desiderava. Allo stesso tempo, però, non riesce a comprendere come questo possa averla portata a cercare conforto tra le braccia di un altro uomo.

"Lei non si è mai scusata per gli atteggiamenti avuti nei miei confronti che mi hanno spinto a cambiare e questo non mi mette nelle condizioni di andarle incontro", spiega Cristian. Poi Filippo Bisciglia prova a farlo riflettere e gli chiede se sia disposto a cambiare per dare a Soraya ciò che cerca. "Io l’ho sempre lasciata libera e qua dentro ho scoperto che questo ragazzo lo aveva conosciuto fuori. Perché dovrei cambiare io? Sono sempre stato io quello sbagliato, secondo lei. Ma perché?", si domanda. E aggiunge: "Mi sta facendo male. Non riesco a passare sopra alle cose che mi sta facendo, è una questione di dignità".

Dopo il falò, Cristian rientra nel villaggio e appare evidente il suo dolore. Continua a chiedersi se Soraya fosse sincera quando ha detto di non amarlo più. Lui, al contrario della compagna, è certo dei propri sentimenti e sa di essere ancora innamorato. Quando è Soraya a raggiungere Filippo al falò, racconta invece di avere raggiunto nuove consapevolezze. "Dimitri mi ha fatto sentire speciale in questi giorni, più di quanto Cristian abbia fatto in un anno e mezzo", dichiara la giovane, "Qua dentro sto capendo che Cristian è legato al contorno, all’idea che ha di me. Il mio non è un capriccio. Qua dentro mi sto rafforzando, non piango più".

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Soraya non riceve alcun video da commentare e la cosa sembra lasciarla indifferente. Poco dopo rientra nel villaggio e si lascia andare nuovamente tra le braccia di Dimitri. Questa volta, però, è lei a pensare di chiedere un falò di confronto anticipato: crede di avere raggiunto le certezze che cercava ed è pronta ad affrontare Cristian. Prima, però, vuole arrivare all’incontro con una consapevolezza precisa: "Io devo andare al falò con le idee chiare perché io so di avere ragione, ma per gli altri sono io a essere sbagliata".