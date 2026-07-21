Soraya teme il pubblico di Temptation Island: “Mi daranno torto, andrò al falò con Cristian con le idee chiare”
Il legame tra Soraya Sabetta e il single Dimitri Hristov continua a intensificarsi e, nel corso della quinta puntata di Temptation Island, Cristian Mascolino chiede nuovamente a Filippo Bisciglia un falò di confronto anticipato con la sua compagna. Sono diversi i motivi che lo hanno spinto a desiderare un incontro faccia a faccia. In particolare, a ferirlo è stato avere sentito Soraya dire di non essere più sicura dei suoi sentimenti. Cristian si assume parte delle responsabilità: sa di essere cambiato negli ultimi tempi e riconosce di non avere dato alla compagna tutte le attenzioni che lei desiderava. Allo stesso tempo, però, non riesce a comprendere come questo possa averla portata a cercare conforto tra le braccia di un altro uomo.
"Lei non si è mai scusata per gli atteggiamenti avuti nei miei confronti che mi hanno spinto a cambiare e questo non mi mette nelle condizioni di andarle incontro", spiega Cristian. Poi Filippo Bisciglia prova a farlo riflettere e gli chiede se sia disposto a cambiare per dare a Soraya ciò che cerca. "Io l’ho sempre lasciata libera e qua dentro ho scoperto che questo ragazzo lo aveva conosciuto fuori. Perché dovrei cambiare io? Sono sempre stato io quello sbagliato, secondo lei. Ma perché?", si domanda. E aggiunge: "Mi sta facendo male. Non riesco a passare sopra alle cose che mi sta facendo, è una questione di dignità".
Dopo il falò, Cristian rientra nel villaggio e appare evidente il suo dolore. Continua a chiedersi se Soraya fosse sincera quando ha detto di non amarlo più. Lui, al contrario della compagna, è certo dei propri sentimenti e sa di essere ancora innamorato. Quando è Soraya a raggiungere Filippo al falò, racconta invece di avere raggiunto nuove consapevolezze. "Dimitri mi ha fatto sentire speciale in questi giorni, più di quanto Cristian abbia fatto in un anno e mezzo", dichiara la giovane, "Qua dentro sto capendo che Cristian è legato al contorno, all’idea che ha di me. Il mio non è un capriccio. Qua dentro mi sto rafforzando, non piango più".
Soraya non riceve alcun video da commentare e la cosa sembra lasciarla indifferente. Poco dopo rientra nel villaggio e si lascia andare nuovamente tra le braccia di Dimitri. Questa volta, però, è lei a pensare di chiedere un falò di confronto anticipato: crede di avere raggiunto le certezze che cercava ed è pronta ad affrontare Cristian. Prima, però, vuole arrivare all’incontro con una consapevolezza precisa: "Io devo andare al falò con le idee chiare perché io so di avere ragione, ma per gli altri sono io a essere sbagliata".