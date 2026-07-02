Il caso delle coppie e dei tentatori a Temptation Island 2026, due dei single conoscevano già i fidanzati

Due delle coppie protagoniste di Temptation Island 2026 hanno scoperto di conoscere già alcuni dei single presenti nel villaggio. Una coincidenza che ha coinvolto Rosario e Alessandra da una parte e Soraya e Cristian dall’altra. La produzione ha assicurato di non esserne a conoscenza.

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L'eventualità che potesse accadere, stando a un mero calcolo delle probabilità, era trascurabile. Eppure, a Temptation Island 2026 si è verificato un caso singolare. Sono ben due le coppie che nel villaggio hanno scoperto di conoscere già due dei single selezionati dalla redazione del programma per tentare i fidanzati che hanno deciso di mettere in gioco il proprio rapporto.

Il primo caso si è verificato già nella prima puntata del programma, quando Rosario Monetti e Alessandra Ciociola hanno scoperto che tra le tentatrici c'era Giada, ex migliore amica di Alessandra che, in passato, avrebbe provato a corteggiare proprio Rosario. Quando i tre si sono resi conto della coincidenza, scoprendo di essersi ritrovati insieme in una situazione del tutto inaspettata, è stata Giada la prima a farsi avanti e a dire a Rosario che non aveva idea di trovarlo lì. "Se lo avessi saputo, mi sarei preparata meglio", aveva scherzato la single. Nel corso della seconda puntata, poi, è emerso che tra Giada e Rosario ci sarebbe addirittura stato un flirt all'epoca in cui la relazione tra il 31enne campano e Alessandra era appena agli inizi.

La seconda singolare coincidenza si è verificata nel corso della seconda puntata, quando anche Soraya Sabetta, fidanzata di Cristian Mascolino, ha scoperto di avere già conosciuto fuori dal programma uno dei tentatori, Dimitri, proprio quello al quale si è maggiormente avvicinata. È stato proprio lui a ricordarglielo, raccontando di averla incontrata in due occasioni alcuni mesi prima durante alcune serate in discoteca.

Anche Filippo Bisciglia, davanti a fidanzati e fidanzate riuniti per il loro primo falò, ha voluto affrontare l'argomento e ha raccontato che la produzione non era in alcun modo a conoscenza dei rapporti pregressi tra le coppie e i single Giada e Dimitri. Solo un caso, dunque. Un caso che potrebbe però essersi rivelato provvidenziale per il programma, perché ha dato vita a dinamiche che potrebbero essere approfondite nel corso di questo viaggio nei sentimenti.