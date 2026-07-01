Temptation Island, chi sono Alessandra Ciociola e Rosario Monetti: età, lavoro e profili Instagram

Alessandra Ciociola e Rosario Monetti sono fidanzati da 2 anni e 8 mesi ed è stata la ragazza a scrivere al programma dopo aver scoperto di essere stata tradita. Lui lavora come vigile del fuoco, mentre di lei non si hanno informazioni lavorative. Nel villaggio si è avvicinato alla tentatrice Giada Alessandrini, che è la ex migliore amica della fidanzata.

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Alessandra Ciociola e Rosario Monetti sono una delle coppie di Temptation Island 2026. Sono fidanzati da 2 anni e 8 mesi ed è stata la ragazza a scrivere al programma dopo aver scoperto di essere stata tradita. Già nella prima puntata, il ragazzo si è avvicinato alla tentatrice Giada Alessandrini, che è la ex migliore amica della fidanzata. Lui lavora come vigile del fuoco, mentre di lei non si hanno informazioni lavorative: ha lasciato Milano e il suo lavoro per vivere a Napoli con lui.

Alessandra e Rosario a Temptation Island: età, lavoro e profili Instagram

Alessandra Ciociola ha 26 anni, è originaria di Milano ed è legata da 2 anni e 8 mesi. Rosario, stando a quanto si legge sul suo profilo Instagram (@rosario.monetti) lavora come vigile del fuoco. La ragazza è stata tradita ma ha comunque deciso di lasciare la sua vita a Milano e di trasferirsi a Napoli con il fidanzato, iniziando una convivenza con lui. Sul suo profilo Instagram (@alessandra.ciociola), la ragazza condivide perlopiù scatti della sua quotidianità e dei viaggi, mentre non ci sono foto con il fidanzato. “Lei continua a non fidarsi di me anche se credo di avere già pagato per questo errore”, aveva spiegato il ragazzo, che non si era mostrato più di tanto pentito per quanto accaduto.

La storia d’amore e l’interesse di lui per Giada nel villaggio

Alessandra e Rosario sono una coppia da 2 anni e 8 mesi e vivono insieme a Napoli. A contattare il programma è stata la ragazza dopo un tradimento da parte del fidanzato, in cui oggi ha perso la fiducia. "Mentre stava con me a Milano, aveva un'altra ragazza a Napoli, quindi aveva due relazioni parallele", ha raccontato nel video di presentazione. Già nella prima puntata, Rosario si è avvicinato alla tentatrice Giada Alessandrini, che non è una ragazza qualsiasi, ma si tratta dell‘ex migliore amica della fidanzata. Alessandra gli aveva chiesto di non avvicinarsi a lei, ma lui non l'ha ascoltato e ha iniziato subito ad avvicinarsi alla ragazza, che si è mostrata sorpresa nell'incontrarlo. Tra i due la complicità è stata immediata, così come la reazione di Alessandra, che è scoppiata a piangere: "Sa benissimo la storia tra me e lei, che io non la sopporto. È uno schifoso, mi ha sempre parlato male di lei".