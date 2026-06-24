Temptation Island 2026, le coppie: nomi, che lavoro fanno e i profili Instagram

Da mercoledì 24 giugno riparte il reality dei sentimenti di Canale 5. Le sette coppie di Temptation Island 2026 sono pronte a mettere alla prova le loro relazioni nel resort in Calabria. Tutto quello che c’è da sapere su Alessandra e Rosario, Iris e Andrea, Sabrina e Giovanni, Bernadette e Diamante, Cristian e Soraya, Francesca e Danilo, Gabriele e Sara.

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Dopo un anno di attesa, il viaggio nei sentimenti ha finalmente inizio. Da mercoledì 24 giugno in prima serata su Canale 5 riparte la nuova edizione di Temptation Island, dove sette coppie metteranno alla prova le loro storie d'amore, vivendo per due settimane nel villaggio Calalandrusa Beach & Nature Resort a Guardavalle Marina, in Calabria. Scopriamo, quindi, tutto quello che c'è da sapere sui fidanzati e le fidanzate: chi sono, da dove vengono e qualche dettaglio sui loro profili social che, però, in questa prima fase non sono disponibili come da prassi del programma. Di seguito i nomi delle coppie:

Gabriele e Sara

Francesca e Danilo

Sabrina e Giovanni

Cristian e Soraya

Bernadette e Diamante

Iris e Andrea

Alessandra e Rosario

Gabriele e Sara

Gabriele e Sara hanno 25 anni, impiegati, vivono a Milano e stanno insieme da sei anni e mezzo. Due anni fa hanno deciso di andare a convivere. È Gabriele a scrivere alla redazione di Temptation Island, dopo aver scoperto delle conversazioni sospette, crede che lei lo abbia tradito. Sara nega di averlo fatto e, anzi, accusa il fidanzato di essere geloso al punto da diventare soffocante e di farla vivere "in una bolla di vetro". La loro presentazione è già diventata un cult del reality, dove lui parla i sacrifici economici fatti per accontentarla e lei ha risposto dicendo: "Stai parlando di cose materiali".

Francesca e Danilo

Francesca, 25 anni, è fidanzata con Danilo. Stanno insieme da due anni, ma lei non ha più fiducia in lui. Lo scorso dicembre avrebbe scoperto che il fidanzato intratteneva conversazioni con altre ragazze e accusandolo di raccontare un sacco di bugie. Lui, dal canto suo, si è difeso dicendo che si trattava di messaggi non veri e sostiene di "sentirsi in gabbia". La ragazza, ormai, è arrivata a controllargli i social ogni giorno.

Sabrina e Giovanni

Siciliani, Sabrina e Giovanni sono fidanzati da sei anni. Lui lavora come venditore ambulante di brioche e racconta di avere dei dubbi sulla sua relazione, perché vede che lei è cambiata. La ragazza, infatti, conferma che dopo "una distrazione" non è più certa di amare il suo compagno e di volere un uomo come lui al suo fianco.

Cristian e Soraya

Entrambi romani, Soraya ha 23 anni, mentre Cristian 28 anni e stanno insieme da un anno e otto mesi. Lavorano come dipendenti nell'azienda della famiglia di lei. A scrivere alla redazione di Temptation Island è la ragazza che ormai è convinta di avere uno stile di vita che non corrisponde a quello che predilige il suo fidanzato, decisamente più pacato e meno mondano di quanto vorrebbe. Inoltre lei gli recrimina anche di spendere soldi per cose futili e mai per attività da fare insieme.

Bernardette e Diamante

Diamante Crispino e Bernardette, campani, sono legati da ben sedici anni. Cresciuto nella Primavera del Napoli, è portiere professionista e ha giocato con la squadra l'anno in cui c'era Rafa Benitez come allenatore, dopodiché ha proseguito la sua carriera sportiva tra Lega Pro e Serie D. A scrivere al programma è stata la ragazza che vorrebbe concretizzare la relazione col fidanzato in un matrimonio, ma lui dice di non essere pronto.

Iris e Andrea

Iris e Andrea, pugliesi, sono fidanzati da tre anni. A scrivere a Temptation Island è lei, dopo aver scoperto che il fidanzato aveva avuto degli scambi di foto intime con altre ragazze. Lui non sembra pentito del suo comportamento e, anzi, sostiene che nel loro rapporto sia "subentrata molta noia".

Alessandra e Rosario

Alessandra, 26 anni e Rosario stanno insieme da due anni e otto mesi. Lei è di Milano, ma si è trasferita a Napoli, città natale del compagno, dove ora convivono. La ragazza ha scoperto che lui aveva una relazione parallela, ma nonostante ciò ha deciso di trasferirsi e ora scrive a Temptation Island per capire che direzione dovrà prendere la loro storia.