Il villaggio di Temptation Island si trova in Calabria: come sono fatte le camere del Calalandrusa Resort

Temptation Island comincia il prossimo 24 giugno e anche quest’anno ritorna in Calabria al Calalandrusa Beach & Nature Resort. Come sono fatte le camere in cui si ritroveranno a vivere le coppie di questo 2026?

L'estate 2026 è appena cominciata e questo significa che sta per tornare il programma più atteso e seguito della bella stagione: Temptation Island. Le coppie che si ritroveranno ad affrontare il viaggio nei sentimenti sono state presentate ufficialmente sui social da diverse settimane ma solo il prossimo 24 giugno le vedremo in tv alle prese con tentatori e richieste di falò di confronto. I dettagli che rimarranno invariati in questa edizione? A condurre ci sarà sempre Filippo Bisciglia, ormai diventato il volto simbolo della trasmissione, mentre a fare da sfondo ci sarà ancora una volta il Calalandrusa Beach & Nature Resort. Com'è fatto il villaggio e le sue camere?

Temptation Island, come sono fatte le camere del Calalandrusa

Come sono fatte le camere del Calalandrusa Beach & Nature Resort, quelle in cui si ritroveranno a vivere i nuovi protagonisti di Temptation Island? I villaggi si trovano nella zona Prestige Dune, quelle posizionate su una duna naturale e che godono di una suggestiva vista mare.

Camere Prestige Dune

Dotate di arredi moderni, servizio doccia extra large, frigo bar e patio arredato, hanno accesso alla spiaggia con lettini e ombrelloni privati. Nel resort, inoltre, ci sono anche altre tipoligie di camere, dalle Nature Comfort con zona letto e zona giorno separate alle Deluxe costruite in zona naturale lato mare. In ogni caso i bungalow si inseriscono nell’oasi con discrezione, garantendo la più totale privacy ma senza rinunciare alla bellezza grazie ai giardini curatissimi. In quanti sceglieranno la location di Temptation Island per le loro prossime vacanze estive?

Camere Prestige Dune

Quanto costa una vacanza nel resort di Temptation Island

Come da tradizione, le coppie di Temptation Island verranno divise in due villaggi, uno destinato alle ragazze e uno ai ragazzi, dove si ritroveranno a vivere 24h con i tentatori e le tentatrici. Così come negli ultimi anni, il programma ha detto addio alla Sardegna per trasferirsi in Calabria.

Calalandrusa Beach & Nature Resort

Anche in questo 2026 la location sarà il Calalandrusa Beach & Nature Resort, villaggio immerso nel verde a Guardavalle Marina, lungo la costa jonica. Spiagge bianche, natura selvaggia e 5 ettari di verde: il Calalandrusa è il luogo ideale per chi è alla ricerca di relax e di panorami da sogno. Al suo interno non mancano una piscina semiolimpionica, un campo da tennis, un ristorante e una riserva naturalistica. Quanto costa soggiornare qui in estate? Per una settimana in coppia si spendono in media 1.600 euro.