Lucia e Soraya chiudono Temptation Island con la stessa tutina (e lo stesso finale): “Funziona per lasciarsi in malo modo”

Soraya nella puntata conclusiva di Temptation Island era vestita come Lucia della scorsa edizione: stessa tutina di jeans (e stesso finale di coppia).

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Il 29 luglio i fan di Temptation Island hanno potuto sbirciare nella vita dei protagonisti di questa edizione a distanza di un mese dalla fine delle riprese. La puntata conclusiva del reality dei record, infatti, è stata dedicata a fare un bilancio finale delle relazioni tra coppie scoppiate, coppie ancora innamorate, coppie in crisi, persino coppie verso il matrimonio. Il viaggio nei sentimenti al Calalandrusa Beach & Nature Resort si è rivelato fatale per Cristian e Soraya: entrati per risolvere i loro problemi, sono usciti single dall'esperienza televisiva.

Nel confronto finale c'è stato spazio per il risentimento, per le lacrime, per le recriminazioni, per le accuse, per frasi ritrattate: i due hanno dimostrato di avere ancora molte cose in sospeso. Per i fan più accaniti del programma, è stato per certi versi un deja-vu: qualcuno ha rivisto in Cristian e Soraya la storia di Rosario e Lucia, coppia della precedente edizione, anche loro usciti single al termine di un complicato viaggio nei sentimenti. Al falò di confronto avevano deciso di proseguire la loro storia, ma proprio nella registrazione a un mese alla fine del programma, emerse la rivelazione di un incontro tra Lucia e il single Andrea avvenuto dopo il reality. Da lì la crisi e la definitiva separazione.

Lucia Ilardo

Ha notato una certa somiglianza, in particolare, proprio la sorella di Lucia, che ha rilevato un dettaglio singolare ben specifico. Un anno fa Lucia, nella puntata conclusiva, aveva indossato una jumpsuit di jeans. E anche Soraya nella puntata andata in onda il 29 luglio indossava una tutina in denim! Lucia non ha perso tempo per ironizzare sulla faccenda e su X ha scritto: "La regalo, se qualcuna volesse lasciarsi e in malomodo funziona". E in effetti, Soraya e Cristian si sono lasciati davvero in malo modo, in un falò intenso in cui hanno ripercorso tutta la loro relazione. Analizzando le loro dinamiche nel dettaglio, lo psicologo e psicoterapeuta Michele Mezzanotte a Fanpage.it ha spiegato: "L'inizio di una coppia è la sua fine, perché come costruisci le fondamenta dice tutto su quello che sarà".

Tornando alle somiglianze, una ulteriore nei due percorsi potrebbe palesarsi tra qualche mese. Mentre l'anno scorso era stato Rosario a salire sul trono di Uomini e Donne, quest'anno potrebbe toccare proprio a Soraya. Secondo le indiscrezioni, sarebbero state contattate lei e Francesca, due delle protagonisti femminili più chiacchierate dell'edizione 2026. E per qualcuno, invece, potrebbero aprirsi direttamente le porte del Grande Fratello: potrebbe toccare a Giovanni stavolta, come era toccato proprio a Lucia nel 2025 varcare la fatidica porta rossa.

Soraya Sabetta

Ormai i percorsi televisivi sono diventati sempre più sovrapponibili e di edizione in edizione si assiste alle stesse dinamiche. È il gioco delle parti in cui nessuno vuol farsi sfuggire la possibilità di fama e guadagno. Ma a che prezzo? Non sempre si è pronti, preparati all'ondata di successo che arriva dopo programmi popolari come lo sono i reality, che però oltre alla visibilità danno anche una grande esposizione a critiche, pettegolezzi, polemiche.