Soraya si pente dopo Temptation Island: “Pago le conseguenze della mia scelta, Cristian è meraviglioso”

Dopo Temptation Island Soraya Sabetta sembra essere tornata sui suoi passi: se nel programma aveva detto di non amare più il fidanzato Cristian, ora sui social racconta una versione diversa dicendo di star “pagando le conseguenze” della sua scelta e definendolo “meraviglioso”.

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Soraya Sabetta è tornata sui suoi passi dopo la fine di Temptation Island 2026. Durante il falò di confronto con il fidanzato Cristian Mascolino aveva mostrato una linea ben precisa: aveva capito di non amarlo e si era resa conto delle mancanze nel loro rapporto. Nella puntata dedicata a un mese dopo, però, ha fatto mea culpa e si è mostrata in modo completamente diverso nei confronti del ragazzo, mantenendo questa linea anche davanti ai followers. Che si sia davvero pentita della sua decisione?

Come molti dei protagonisti di questa edizione, anche Soraya si è riappropriata dei suoi profili social dopo il programma ed è stata travolta da messaggi di vicinanza ma anche (e soprattutto) di critiche. Un po' come è successo a Sabrina Soussi, anche nel suo caso i follower hanno attaccato la vicinanza al single Dimitri e il fatto di aver "umiliato" Cristian in ambito lavorativo. I due lavorano insieme nell'azienda della famiglia di lei e il tema professionale ed economico sono stati al centro del loro falò, facendo passare l'amore in secondo piano. Soraya lo aveva dipinto come "interessato solo ai soldi" e lui sembrava quasi aver confermato questa versione, spiegando di essere rimasto con lei "solo per il contorno", vale a dire la sua famiglia. Fanpage.it ha contattato lo psicologo e psicoterapeuta Michele Mezzanotte per avere un'analisi sulle dinamiche delle coppie e, in particolare sulla loro: "Il lavoro potrebbe essere un collante fortissimo o un grande peso, dipende dalla struttura della relazione. Se ha basi forti è una manna dal cielo e diventa una vera famiglia, altrimenti significa costruire qualcosa desinato a esplodere".

Un mese dopo, però, qualcosa è cambiato e Soraya si è presentata davanti a Filippo Bisciglia facendo mea culpa e dicendosi ancora innamorata di Cristian, ignara del colpo di scena. La ragazza potrebbe essersi davvero pentita della decisione presa nel villaggio, tanto che anche sui social ha ribadito questa posizione: rispondendo a un commento ha infatti detto di "pagare le conseguenze ogni giorno" delle sue scelte e ha definito Cristan "meraviglioso", precisando che "se non lo fosse stato non mi sarei mai innamorata di lui".

Peccato che ora sembra essere troppo tardi visto che Cristian ha raccontato di essersi avvicinato alla single Nicole Cena, che non era la ragazza con cui nel villaggio aveva iniziato un percorso. Per Soraya invece più nessun contatto con Dimitri e non sorprende visto che l'aveva definito "uno strumento" per arrivare a capire quali fossero i reali sentimenti nei confronti di Cristian e per capire anche di cosa avesse realmente bisogno all'interno di una relazione.