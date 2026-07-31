La crisi di Giovanni Grazioso dopo Temptation Island: “Non chiamatemi, ho bisogno di recuperare me stesso”

La fine della storia d’amore con Sabrina Soussi e l’ondata di popolarità che lo ha investito dopo la partecipazione a Temptation Island, non hanno fatto bene a Giovanni Grazioso che chiede una pausa per “recuperare se stesso”. L’ex volto del programma sta soffrendo dopo il terremoto che ha cambiato la sua vita.

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Le cose sembravano andare bene per Giovanni Grazioso dopo Temptation Island. Aveva dichiarato in tv che i suoi sentimenti per l’ex fidanzata Sabrina Soussi (che lo ha tradito due volte) erano ormai sepolti. Inoltre, il fatto di essere rientrato immediatamente al lavoro dopo la fine delle riprese gli aveva permesso di percepire subito l’affetto del pubblico, oltre che di cominciare a realizzare guadagni importanti. In realtà, però, dentro di sé Giovanni celava una profonda sofferenza.

Così l’ex protagonista della trasmissione campione di ascolti di Canale5 condotta da Filippo Bisciglia ha lanciato un appello per chiedere una pausa. “Se mi volete davvero bene, non chiamatemi”, è stata la richiesta che ha sorpreso quel pubblico che credevano stesse vivendo un periodo d’oro. Così non era, forse anche a causa del profondo sconvolgimento subito dalla sua vita sentimentale nell’ultimo periodo. “Ho bisogno di staccare la spina e recuperare me stesso”, dice Giovanni, chiedendo quindi a quanti lo conoscono di non cercarlo, così da dargli tempo di ritrovare la serenità da solo.

La richiesta di Giovanni Grazioso: chiede di essere lasciato solo

Sabrina Soussi era “casa”: la fine della loro storia d’amore lo ha scombussolato

Del resto, era stato lo stesso Giovanni a raccontare in tv di essere profondamente innamorato della donna che è stato poi costretto a guardare mentre baciava un altro uomo davanti ai suoi occhi. Con Sabrina, Giovanni pensava di costruire una famiglia: stavano insieme da sei anni, la considerava “casa” e adesso di quel legame sono rimaste solo le macerie. Anche per questo chiede tempo: è comprensibile che voglia stare da solo per capire da dove ripartire e come impostare la sua vita, ora che le loro strade si sono divise.

Il successo di Giovanni non si ferma: ha già un manager

Giovanni chiede tempo, ma è innegabile che da anni non accadeva che un volto del docu-reality di Canale 5 ottenesse un riscontro simile. I suoi follower su Instagram sono schizzati settimana dopo settimana, portandolo a raggiungere – nel momento in cui scriviamo – quota 363mila seguaci. Un seguito talmente imponente da averlo “costretto” ad affidarsi a un manager. Sarà proprio questa figura a coordinare i suoi impegni professionali ora che è diventato un volto noto.

La fortuna del “carrettino” con cui continua a girare la Sicilia

Una cosa però non è cambiata: la voglia di Grazioso di sfruttare questo momento per consolidare la sua attività professionale. Giovanni non ha atteso la fine della messa in onda di Temptation Island per tornare al lavoro. Subito dopo essere uscito dal villaggio ha ripreso in mano il suo carrettino ed è tornato a vendere le sue brioche. Un’attività che gli ha permesso di avviare un giro d’affari notevole: sono centinaia le persone disposte a mettersi in fila pur di incontrarlo e acquistare una delle sue “nuvolette”, al punto che si parla di incassi da capogiro, fino a circa 10mila euro in una sola serata.

“Con il suo lavoro guadagna 20 euro al giorno, a volte nulla”, aveva dichiarato l’ex fidanzata Sabrina quando aveva raccontato in tv di trovarlo privo di ambizione. Ma quello succedeva prima che il pubblico lo "adottasse": adesso Giovanni, almeno sul piano professionale, vive una realtà ben diversa rispetto al passato.

Lo psicologo su Giovanni e Sabrina: “Lei lo ha umiliato”

Lo stato d’animo di Giovanni è comprensibile. Michele Mezzanotte, lo psicologo intervistato da Fanpage.it per un parere sulle coppie uscite dal programma, aveva già previsto che quello che sarebbe arrivato sarebbe stato per Grazioso un periodo difficile. “Lei lo stava svalutando e le svalutazioni in coppia possono avere due valenze. La prima è togliere potere all'altro e la seconda è umiliarlo. In quel frangente Sabrina sapeva di avere una posizione di potere inferiore a Giovanni. Le sue parole sono espressione di una grave tossicità che però non imputo alla sua persona ma alla società, come se ci fossero lavori di serie A e B”, aveva dichiarato, ravvisando l’intenzione della ex di svalutarlo. Sentimenti con i quali il giovane sta cominciando a fare i conti solo adesso.