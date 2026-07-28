“Andiamo in bagno, non ci sono telecamere”, Sabrina tradisce Giovanni con Lory, ma lui poi la rifiuta (ancora)

A Temptation Island Sabrina è riuscita a baciare il tentatore Lory dopo un primo rifiuto, ignara che ce ne sarebbe stato un secondo: quando gli ha chiesto di andare in bagno insieme dove “non ci sono telecamere”, il ragazzo ha detto no. Giovanni è stato tradito e chiede per la terza volta il falò di confronto.

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A Temptation Island Giovanni non si arrende. Dopo due falò di confronto rifiutati da Sabrina, alla fine della puntata del 27 luglio ha scelto di chiederne un terzo per mettere fine alla situazione una volta per tutte. Le immagini della fidanzata che bacia il single Lory (al secondo tentativo) lo hanno lasciato disgustato tanto da voler andare via il più in fretta possibile. Nell'altro villaggio, però, Sabrina sembra più preoccupata del rapporto con il tentatore che di quello con il compagno: dopo un primo rifiuto ha avuto il bacio che voleva, ma le conseguenze non sono state quelle sperate.

Il ‘bacio della discordia' tra Sabrina e Lory: Giovanni è stato tradito

Mentre Giovanni è sempre più vicino alla single Elisa, anche Sabrina non ha intenzione di perdere tempo con Lorenzo, detto Lory. Le ultime immagini del fidanzato l'avevano portata ad accelerare il rapporto con il tentatore tanto da chiedergli un bacio, ma venire esplicitamente rifiutata. Nonostante il ‘no' ricevuto la ragazza non si è data per vinta e ha continuato ad approfondire la conoscenza, fino a quando questo fatidico bacio non è arrivato: Sabrina ha tradito Giovanni e ha baciato Lory. Nascosti sotto una coperta, i due si sono lasciati andare a un momento di intimità, che ha però creato una certa tensione. Poco dopo lei gli ha chiesto a di spostarsi in bagno dove non ci sono le telecamere così da potergli dare un "vero bacio", ma lui non ha accettato: "Devi farti un esame di coscienza, cosa te ne frega di andare là a parlare. Quello che devi dirmi, lo puoi dire anche qua davanti alle telecamere". Sabrina inizialmente sembrava negare il bacio con Lory, raccontando ai presenti che le loro labbra si erano solamente "sfiorate" e che avrebbe voluto un bacio "più intenso", ma a far chiarezza è stato lo stesso Lory senza giri di parole: "Mi hai messo mezza lingua in bocca".

Per Sabrina nessun secondo bacio con Lory ma (forse) un falò con il fidanzato

Dopo il ‘bacio della discordia', Sabrina ha provato a chiarire la situazione con Lory. Ha ammesso a tutti gli effetti che il bacio c'è stato e che la sua richiesta di spostarsi lontano dalle telecamere era legata alla voglia di più "libertà", lontano da occhi indiscreti in un programma che non lascia sfuggire niente. "Volevo essere più libera e stare nella stanza delle telecamere. Il bacio c'è stato, ma non profondo come volevamo. Se ne scatta un'altro magari…", ha spiegato. Lory però ha tutt'altro che intenzione di baciarla per una seconda volta e mette le cose in chiaro: "Non credo che scatterà, meglio non crearla quella situazione". Sabrina continua quindi a essere respinta dal tentatore, mentre dall'altra parte il fidanzato Giovanni tradito non ha belle parole nei suoi confronti ed è intenzionato ad andare via dal programma a prescindere che lei accetti o meno l'ennesimo tentativo di confronto. "Che vergogna, che ingrata", sono le sue parole mentre osserva le immagini dal villaggio dei fidanzati e cerca con urgenza Filippo Bisciglia per comunicargli le sue intenzioni.