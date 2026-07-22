A Temptation Island Sabrina dichiara guerra a Giovanni: “Fa schifo”. Poi chiede un bacio al single e viene respinta

Dopo due falò rifiutati dalla sua compagna, Giovanni ha un moto d’orgoglio a Tempteation Island e si chiude in bagno con una single. Sabrina reagisce con la stessa moneta, ma quando chiede un bacio al single lui la rifiuta.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra le storie più significative di questa edizione di Temptation Island, quella tra Giovanni e Sabrina, segnata sin dalla prima puntata, quando lei ha dichiarato nel villaggio di avere avuto un momento di cedimento con un'altra persona nel corso della relazione che va avanti da 14 anni. Nel frattempo si è avvicinata molto a uno dei single e questo ha portato Giovanni a subire i comportamenti della compagna, fino a perdere la pazienza chiedendo per ben due volte un falò di confronto rifiutato da Sabrina.

Un moto d'orgoglio di Giovanni

Ma la puntata di mercoledì 22 luglio segna un punto di svolta nella storia, perché dopo l'ennesima delusione è Giovanni a cercare le attenzioni della single alla quale si è più avvicinato nel corso dell'avventura a Temptation Island. Per la prima volta Sabrina sembra provata dai comportamenti di lui, vedendo i video finisce addirittura in lacrime nel momento in cui lui si chiude in bagno con lei, a microfoni spenti, lasciando intendere che qualcosa stia accadendo: "Ma che sta succedendo?", si chiede, per poi attaccare pesantemente il compagno: "Fa schifo, lo sta facendo apposta, io non mi sono permessa di chiudermi in bagno con qualcuno". Sabrina confida a Bisciglia: "Lo vedo ridicolo perché non è sincero. Ora mi lascerò andare di più, fino ad ora mi sono trattenuta, ma vedendo la sua reazione di conseguenza provo fastidio".

Sabrina respinta dal single

E infatti accade puntualmente, perché Sabrina, quasi giustificata dalle immagini viste, spinge sull'acceleratore con il single, fino a chiedergli provocatoriamente se voglia darle un bacio. Una sorta di richiesta davanti alla quale lui resta interdetto e riesce in qualche modo a tirarsi indietro. Ma sono immagini che Giovanni vede e davanti alle quali non può restare indifferente. Reagisce come sempre scivolando in un dialetto incomprensibile anche a Bisciglia, sembra perdere la calma e poi ragiona proprio con Bisciglia: "Di me se ne sta fottendo. Lei è concentrata solo ad avere risposte su di lui". E aggiunge: "Sta cercando in tutti i modi di farmi esaurire". Una presa di coscienza che pare quasi la fine della rabbia e l'inizio di una riflessione profonda. Ma il tempo del falò è ancora lontano.