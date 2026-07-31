Quanto guadagnano i protagonisti di Temptation Island: circa 10mila euro per ogni coppia, ai single 200 euro al giorno

Quanto guadagnano i protagonisti di Temptation Island? Fanpage.it ha ricostruito le cifre e le clausole dei contratti che regolano l’ingresso delle coppie e dei tentatori all’interno dei villaggi.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra falò di confronto, polemiche, dinamiche di coppia, bagni di popolarità e ascolti da record, anche quest’anno Temptation Island si è confermato uno dei programmi più forti della televisione italiana. Ma quanto guadagnano davvero le persone che accettano di mettere la propria relazione sotto i riflettori? Fanpage.it ha ricostruito le cifre attraverso le testimonianze di alcuni protagonisti delle passate edizioni, per capire quanto incassano coppie e single e quali sono le principali differenze tra i loro contratti.

Quanto guadagnano le coppie di Temptation Island

Secondo quanto ricostruito da Fanpage.it analizzando i racconti di alcune coppie che hanno partecipato alle passate edizioni, il compenso complessivo per chi sceglie di "testare" in tv la propria storia d’amore si aggira intorno ai 10mila euro lordi per coppia. Una cifra che viene divisa equamente tra i due protagonisti, per cui fidanzati e fidanzate guadagnano circa 5 mila euro a testa.

Il pagamento è composto da due voci. Circa 4mila euro lordi riguardano la partecipazione alle riprese, mentre altri mille euro sono legati al vincolo di esclusiva con Fascino, la società che produce il programma. Con questa clausola i partecipanti si impegnano a non prendere parte ad altri progetti televisivi o iniziative che riguardino la propria immagine per tutto il periodo previsto dal contratto, spoiler pre messa in onda compresi.

Le registrazioni del programma durano in genere circa tre settimane ma si tratta di un periodo indicativo e variabile perché la permanenza nel resort può cambiare in base alle dinamiche del programma. C'è poi un dettaglio che qualcuno potrebbe non conoscere: chi decide di interrompere il percorso dopo un falò di confronto anticipato non torna subito a casa. Come previsto dal contratto firmato prima dell'ingresso nel villaggio, resta in una parte distaccata della struttura fino alla conclusione delle registrazioni, pur senza partecipare più alle riprese. Il compenso, però, non cambia: viene corrisposto per intero anche a chi sceglie di concludere il proprio viaggio nei sentimenti dopo pochi giorni.

Il compenso dei single: quanto guadagnano tentatori e tentatrici

Diverso il discorso per tentatori e tentatrici. Per loro non è previsto alcun compenso fisso, ma una paga calcolata sui giorni di permanenza nel villaggio. Secondo quanto ricostruito da Fanpage.it attraverso le testimonianze di alcuni ex protagonisti, il compenso si aggira intorno ai 200 euro lordi al giorno. La loro permanenza nei villaggi, però, non è garantita fino alla fine del programma. Accade infatti che nel corso delle registrazioni il gruppo venga via via ridotto. Lo sfoltimento avviene a intervalli regolari durante i quali la redazione chiede ai fidanzati e alle fidanzate di indicare i single con cui ritengono impossibile costruire un legame o la cui conoscenza non gli ha suscitato alcuna curiosità e per loro l'esperienza termina. Chi lascia il programma riceve quindi soltanto il compenso maturato fino a quel momento. Con il passare delle settimane il gruppo si assottiglia, fino a lasciare accanto a ogni fidanzato e fidanzata il tentatore o la tentatrice con cui si è creato il rapporto più forte, in genere un solo single per ogni fidanzato o fidanzata.

La macchina da guerra Fascino PGT: i numeri della società di Maria De Filippi

Dietro Temptation Island c'è Fascino PGT (Produzione Gestione Teatro), la società di produzione controllata al 50% da Maria De Filippi e al 50% da RTI, società del gruppo Mediaset. A differenza di reality come Grande Fratello o L'Isola dei Famosi, che puntano spesso su concorrenti già famosi e quindi su cachet più elevati, Temptation Island sceglie i propri protagonisti tra le persone comuni. Una formula che negli anni si è rivelata vincente perché permette di contenere i costi senza rinunciare a risultati importanti in termini di ascolti. Per non contare il fatto che in programmi di questo tipo, chi non gode di una popolarità pregressa tende a mettersi più volentieri in gioco sinceramente. A confermare che si tratta di una strategia ben rodata sono anche i conti della società. Il bilancio 2024 di Fascino PGT si è chiuso con ricavi superiori a 75 milioni di euro e un utile netto di oltre 10 milioni. Conti che raccontano una società in salute e che continua a macinare ricavi e utili anno dopo anno.