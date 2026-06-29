Giovanni torna al lavoro da ambulante dopo Temptation: “Ridicolizzato da Sabrina perché non ha voglia di lavorare”

Giovanni Grazioso, protagonista di Temptation Island, è tornato al suo lavoro di venditore ambulante a pochi giorni dalla messa in onda della prima puntata del programma. In tv, la compagna Sabrina Soussi lo aveva denigrato, descrivendolo come un uomo che non avrebbe mai avuto voglia di lavorare: “Il suo non è un lavoro vero”.

Giovanni Grazioso, protagonista dell'edizione in corso di Temptation Island, è tornato al suo lavoro a pochi giorni dalla messa in onda della prima puntata del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

Il 31enne palermitano era stato pesantemente criticato dalla fidanzata Sabrina Soussi proprio a causa della sua situazione lavorativa. La donna lo aveva descritto come un uomo privo di iniziativa e di voglia di lavorare. "Quello che fa non è un lavoro vero", aveva dichiarato, riferendosi all'attività di venditore ambulante che Giovanni svolge da qualche mese in Sicilia.

Sabrina aveva spiegato che proprio la sfera professionale rappresentava uno dei motivi che l'avevano spinta a rimettere in discussione la loro storia d'amore. Desiderava infatti una relazione con un uomo che avesse raggiunto una maggiore stabilità lavorativa, obiettivo che, a suo dire, il compagno non avrebbe mai realmente perseguito. Aveva raccontato infastidita che Giovanni si sarebbe dimesso da diversi impieghi ottenuti negli ultimi anni, dimostrando di non avere alcuna volontà di impegnarsi, un atteggiamento che lei riteneva incompatibile con i suoi 31 anni.

Ma, una volta spente le telecamere del programma – Temptation Island viene registrato diversi mesi prima della messa in onda – Giovanni ha voluto dimostrare a se stesso e alla compagna (che nel frattempo potrebbe essere diventata la sua ex) che l'immagine di uomo poco incline al lavoro non corrisponde alla realtà.

Grazioso è infatti tornato dietro al suo carretto delle brioche e, nel corso dell'ultimo weekend, ha ripreso regolarmente la sua attività, la stessa che svolgeva già prima di partecipare al programma che lo ha reso popolare. Di fronte ai curiosi e ai clienti che si sono fermati ad acquistare i suoi prodotti, il giovane si è mostrato sorridente, concedendosi foto e video, senza però anticipare nulla di ciò che i telespettatori scopriranno nelle prossime puntate di Temptation Island.