A Temptation Island Sabrina ammette di avere tradito Giovanni e lo umilia: “Con lui a letto faccio finta”

La coppia più in crisi a Temptation Island è forse quella composta da Giovanni e Sabrina, che ammette davanti alle telecamere il tradimento e si avvicina a uno dei tentatori, che chiama Berrettini per la somiglianza con il tennista. Giovanni è convinto: “Si è innamorata”.

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"Mi può dire tutto, tranne che non sono bravo a letto". Lo dice Giovanni, protagonista della nuova edizione di Temptation Island davanti alle parole della compagna, Sabrina, che ha appena rivelato alle compagne d'avventura una verità sconcertante, oltre ad averlo deriso rispetto al loro rapporto fisico. Lui, indignato, minaccia già di volere andare al falò di confronto, pur trattandosi del primo giorno di programma: "Il mio istinto ora sarebbe andare subito da lei", confida ai compagni di viaggio.

La coppia composta da Sabrina e Giovanni, entrambi siciliani, è forse quella più in bilico di questa edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia. Già prima dell'ingresso nel programma c'erano grandi incertezze, soprattutto in relazione ai sospetti di lui su alcuni comportamenti di lei, in particolare dal sospetto che possa avere avuto un'altra relazione mentre stavano insieme.

Sabrina confessa il tradimento

Un'ammissione che lei non ha mai fatto fino in fondo, ma che proprio durante una chiacchierata con le altre ragazze del programma, Sabrina fa davanti alle telecamere, lasciando intendere che con questa persona c'è stato qualcosa. Giovanni non può che confermare le sue sensazione e ammette agli altri ragazzi: "Più che arrabbiato, mi sento deluso".

Ma Sabrina dice questo e molto altro, perché parla alle altre anche della sua intimità con lui, dicendo chiaramente che non hanno rapporti da tantissimo tempo: "Quando siamo a letto lui è troppo teatrale, tant'è che a un certo punto io mi annoio e faccio finta". Questa cosa ferisce nell'orgoglio Giovanni, che reagisce molto male alle parole della compagna: "Io dovevo ascoltare mia madre, le madri non sbagliano mai. Mi diceva di non perdonarla, il problema è che non mi ha lasciato mai dicendomi la verità, lasciandomi dubbi".

Il tentatore che somiglia a Berrettini

Ma per Giovanni i video non sono finiti e ci sono altre immagini di Sabrina, sia in lacrime mentre racconta della sua crisi con Giovanna: "So che non riesco a fingere e me ne frego". Parla dell'avvicinamento a uno dei tentatori, che lei chiama Berrettini per la somiglianza con il tennista. Giovanni, nel pieno del dispiacere commenta: "È innamorata, questa storia è finita".

Giovanni chiede il confronto con Sabrina

Arriva un video per Giovanni che è definitivo, quello in cui lei lecca sul collo del tentatore. È il punto di non ritorno, Giovanni decide di chiedere immediatamente il falò di confronto: "Carusi, mi dispiace ma devo risolvere", dice agli altri. Solo nella prossima puntata si saprà se Sabrina ha accettato il confronto o meno.