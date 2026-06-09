Sabrina e Giovanni, terza coppia di Temptation Island 2026: lei ha avuto una “distrazione” e non sa più se lo ama

Temptation Island 2026 presenta la terza coppia della prossima edizione. A mettere alla prova il loro amore saranno Giovanni e Sabrina che partecipano al programma soprattutto perché la donna non sa più se ama ancora o meno il suo compagno: “Ho avuto una distrazione e adesso ho dei dubbi”.

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Sabrina e Giovanni sono la terza coppia che parteciperà a Temptation Island 2026. L’annuncio è arrivato, come di consueto, attraverso i canali social della trasmissione, che hanno pubblicato il video di presentazione dei due. Nel filmato, Giovanni racconta di avere scritto al programma perché non è più certo dei sentimenti che la compagna nutre nei suoi confronti. Venditore ambulante di briosche, convive in Sicilia insieme alla fidanzata con la quale sta da sei anni.

“Lei è cambiata, così come la nostra intimità. Ho pensato che mi tradisse e mi sono messo in allerta, ma fino a oggi non so ancora che cosa sia accaduto”, racconta lui.

Le parole della compagna, invece, contengono una parziale conferma dei suoi dubbi: “Non so più se lo amo e se voglio un uomo come lui accanto a me. Quest’anno ho avuto una distrazione e adesso ho ancora più dubbi”.

Il viaggio nei sentimenti di questa coppia si preannuncia particolarmente difficile. Il loro percorso ricorda, per certi versi, quello di Gabriele e Sara, presentati al pubblico del programma qualche giorno fa. Anche nel loro caso, infatti, era stata la fidanzata a manifestare una certa stanchezza nei confronti della relazione. Diverso è invece il caso di Francesca e Danilo, seconda coppia ufficializzata dal docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. La giovane donna ha chiesto di partecipare al programma perché convinta che il compagno la tradisca e determinata a fare chiarezza sui sentimenti che l’uomo nutre nei suoi confronti.

La nuova edizione di Temptation Island prenderà il via il 24 giugno, con qualche giorno di anticipo rispetto a quanto accaduto negli ultimi anni. Le prime tre puntate andranno in onda in prima serata su Canale 5 il mercoledì, mentre le ultime tre si sposteranno al lunedì sera. Non è però escluso che la programmazione possa essere ampliata. Considerato il successo ottenuto nelle scorse edizioni, l’anno scorso le puntate trasmesse furono due in più rispetto a quelle inizialmente previste. Non è quindi da escludere che anche nel 2026 si possa replicare la stessa formula, soprattutto alla luce dell’enorme aspettativa che il reality più seguito dell’estate continua a esercitare sul pubblico. Un pubblico di fedelissimi che attende un anno intero per vedere le coppie scelte dalla trasmissione mettere in piazza le proprie fragilità, tentare di risolverle oppure decidere, definitivamente, di separarsi.