I promessi sposi e i promessi scoppiati: cos’è successo a Temptation Island del 22 luglio

Chi si perdona per durare due giorni, chi scopre la gelosia e chi progetta nozze: il resoconto senza sconti sui protagonisti di Temptation Island.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Colpi di scena e scene già viste. La quinta puntata di Temptation Island in onda il 22 luglio è un compendio perfetto di cose già viste e imprevedibili. Una puntata sintetizzabile contrasto tra promessi sposi e promessi scoppiati, ammesso che entrambe le cose avvengano. Qui un riepilogo breve e forse ironico di quello che è successo nella serata.

Iris e Andrea

Un profluvio di Nun cia fazz', assai assai, frasi come "è normale che una persona guardi, l'uocchie ‘e tenimm' p' guarda'". Andrea prova a cercare nel dialetto le parole che non ha, non per carenza di vocabolario, ma di convinzione in quello che dice. Le sue promesse a Iris, che chiede disperatamente aiuto a Filippo nell'aiutarla a non cedere ai tentativi del compagno di convincerla a uscire insieme al falò di confronto, finiscono per colpire nel segno. Nonostante la palese incomprensione dei problemi nel suo approccio alla coppia, Andrea ne esce inspiegabilmente alla grande, perdonato e pronto a ripartire. La quasi certezza che questa storia non abbia più di due giorni ancora da vivere porta a pensare che il migliore in campo della serata sia lui.

Filippo Bisciglia porta Temptation Island anche nella pubblicità di una nota app per prenotazioni al ristorante tra una pausa e l'altra. A parte questo, il ruolo di mediatorie è ormai un lavoro che svolge ad occhi chiusi e con la mano sinistra, non senza qualche errore. La storia non gli perdonerà il fatto che grazie a una sua manovra di convincimento inspiegabile Iris si sia decisa a proseguire e uscire dal programma col suo compagno, dopo che per tutto il falò aveva fatto capire di voler andare via da sola orche pure ha sostenuto le sue incertezze nel corso dell'incontro, con un colpo di coda la fa retrocedere dal suo intento e lei decide di uscire col compagno. Il pronostico sulla durata serena della relazione è: tre giorni e mezzo.

Leggi anche Danilo, lo spavaldo che ha perso il sorriso quando ha scoperto la gelosia a Temptation Island

Il contrappasso di Giovanni e Sabrina

Dopo settimane di sottomissione e falò rifiutati da parte di lei, Giovanni rialza la testa e ritrova brio cercando nella single a cui si era più affezionato l'affetto dopo l'umiliazione subita. Una reazione che culmina con un momento di apparente intimità in bagno, a microfoni spenti in grado di ribaltare ogni certezza in Sabrina. "Fa schifo", dice lei in lacrime. "Lo sta facendo apposta, io non mi sono permessa di chiudermi in bagno con qualcuno", aggiunge, specificando di vederlo ridicolo perché non sincero: "Ora mi lascerò andare di più, fino ad ora mi sono trattenuta, ma vedendo la sua reazione di conseguenza provo fastidio". Detto fatto, visto che Sabrina arriva a chiedere al single un bacio esplicitato, venendo rifiutata. Cosa che manda Giovanni su tutte le furie. Per tutto questo e per le richieste di traduzione simultanea da parte di Bisciglia che non capisce il siciliano di Giovanni, a loro lo scettro come coppia della serata.

Danilo perde il sorriso

Danilo e Francesca non sono da meno. La loro relazione è molto simile a quella tra Giovanni e Sabrina, ma al contrario. È lui a sfuggire e mentire, lei a inseguire. Ma quando arriva il primo filmato fuori dai canoni di Francesca, Danilo perde la calma e il sorriso, scoprendo cosa sia la gelosia. Una reazione che restituisce il senso dell'intero programma.

Bernadette e i nomi dei figli

Quella di Bernadette e Diamante è l'ultima storia della serata. Lei ha detto che sarebbe uscita con lui dal programma solo se avesse ricevuto una proposta di matrimonio. Ha già scelto i nomi dei figli e non sembra considerare ipotesi alternative dopo 16 anni di relazione. Lui è in preda ai subbi , si avvicina a una single e mette lei in crisi nel corso delle puntate, ma proprio in quest'ultima si decide e capisce che forse non ci sarebbe nemmeno dovuto venire nel programma. Iniziano interminabili minuti di lacrime di lui, consapevole di non avere più dubbi. Ma lei, dall'altra parte, sta ancora guardando video del compagno che le spezzano il cuore. È sull'orlo di una crisi a fine puntata, ma non sa che l'uomo che la sta facendo piangere le chiederà di sposarlo nella prossima puntata.