Temptation Island anticipa e inizia il 24 giugno: andrà in onda di mercoledì, poi il cambio giorno

Temptation Island sta per tornare, anticipando la data di partenza al 24 giugno. Il reality di Canale 5 è strutturato in sei prime serate, condotte da Filippo Bisciglia.

È arrivato quel periodo dell'anno, quello in cui l'unico motivo per cui ci si riunisce davanti alla televisione è la presenza di Temptation Island. Il reality dei sentimenti, che sarebbe dovuto partire a inizio luglio, ha anticipato la sua messa in onda e il 24 giugno su Canale 5 ci sarà già la prima puntata. Intanto sono state presentate anche le prime due coppie di questa edizione.

Il programma più visto della televisione, che mette alla prova le relazioni delle coppie disposte ad attraversare questo lungo viaggio all'insegna dei sentimenti, partirà prima del previsto, dal momento che inizialmente la data di partenza era quella del 2 luglio. Questa scelta avrebbe consentito alla trasmissione di arrivare con gli appuntamenti almeno a inizio agosto, ma con il cambiamento in corso d'opera e la data di inizio spostata al 24 giugno, con sei puntate previste, il reality chiuderà i battenti alla fine del prossimo mese. Le prime tre puntate saranno trasmesse il mercoledì sera, mentre le ultime tre il lunedì. Intanto, sono già state presentate la prima e la seconda coppia, in attesa che pian piano vengano mostrate anche le altre protagoniste di questa edizione.

Francesca e Danilo, seconda coppia di Temptation Island 2026

Lo scorso anno, visto l'incredibile successo di ascolti, con il quale si confermava l'effetto fenomenico di Temptation Island, considerato un vero e proprio prodigio televisivo, negli anni in cui la televisione catalizza sempre meno l'attenzione del pubblico, da sei puntate si passò ad otto, comprese quelle in cui i fidanzati tornavano da Filippo Bisciglia, raccontando cosa fosse accaduto a distanza di un mese dalla permanenza nel villaggio dell'amore. Non è escluso che, anche quest'anno, possa verificarsi la stessa trafila, visto che a conti fatti si tratta del programma di punta dell'estate.

La location non è più l'Is Morus Relais in Sardegna, ma il Calalandrusa Beach & Nature Resort in Calabria, dove le coppie trascorreranno le due settimane separati. Ad accompagnarli in questo viaggio, non poteva che esserci Filippo Bisciglia, ormai volto del programma, che raccoglierà i tormenti di fidanzati e fidanzate alle prese con le loro tentazioni e riflessioni sul loro rapporto amoroso.