Sesta puntata Temptation Island 22 luglio: Iris torna con Andrea, Diamante vuole chiedere a Bernadette di sposarlo

Le anticipazioni dettagliate della sesta puntata di Temptation Island, in onda il 22 luglio. Iris decide di raggiungere Andrea al falò e, dopo averlo perdonato, esce con lui dal programma. Bernadette, invece, assisterà al video di un aperitivo tra il fidanzato Diamante e una delle tentatrici, al termine del quale il giovane deciderà di chiederle di sposarlo.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dagospia spoilera l'intera puntata di Temptation Island che andrà in onda questa sera, mercoledì 22 luglio, in prima serata su Canale5. I video delle anticipazioni diffuse dal programma contenevano solo un assaggio di quanto sarebbe accaduto, senza però svelare nel dettaglio gli sviluppi delle storie per non togliere agli spettatori il piacere di seguire la puntata. Apprendiamo adesso con precisione, invece, cosa accadrà nel corso del sesto appuntamento con il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

Il primo spoiler riguarda il falò di confronto richiesto da Andrea Petraroli alla fidanzata Iris De Lorenzis. La giovane, dopo un iniziale tentennamento, deciderà di raggiungerlo sulla spiaggia. Andrea le confesserà di avere capito che è lei la donna della sua vita e le chiederà di tornare insieme. Dopo qualche rimprovero, Iris accetterà di concedergli una seconda possibilità e i due lasceranno il programma mano nella mano.

Novità anche sul fronte della storia d'amore tra Bernadette Cinquegrana e Diamante Crispino, la coppia il cui percorso non era stato finora raccontato dal programma. Un video diffuso sui profili social della trasmissione mostra Filippo Bisciglia entrare nel villaggio delle fidanzate e chiamare Bernadette da parte per mostrarle un filmato. Dagospia anticipa che le immagini mostreranno un aperitivo tra Diamante e una delle tentatrici. Ma al termine di quell'incontro, l'ex calciatore si dirà convinto di voler sposare la compagna e chiederà a Bisciglia e alla produzione di aiutarlo a organizzare una proposta di matrimonio.

Leggi anche Le foto di Sara Iurato, tentatrice di Temptation Island 2026

Anche la storia tra Giovanni Grazioso e Sabrina Soussi è destinata a riservare nuove sorprese. Dopo avere incassato per due volte il rifiuto della compagna a incontrarlo al falò di confronto anticipato, Giovanni deciderà di passare al contrattacco. Mentre Sabrina arriverà a chiedere un bacio al single Lory, Giovanni si avvicinerà sempre di più alla single Elisa. Sabrina la prenderà malissimo e deciderà di vendicarsi, intensificando ulteriormente il rapporto con il tentatore dal quale è attratta tanto che i due vivranno un momento di intimità sotto le coperte. Dopo avere assistito alle immagini dell'avvicinamento tra Sabrina e Lory, Giovanni si chiederà se tra loro sia scattato un bacio, ma per scoprirlo bisognerà attendere le prossime puntate.

Infine, continuerà a traballare anche la storia d'amore tra Danilo e Francesca. Dopo avere visto il compagno intensificare la conoscenza con la single Giulia, Francesca deciderà di approfondire il rapporto con il single Marco Fatata, nei confronti del quale confesserà di nutrire un sincero interesse.