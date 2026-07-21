Andrea e il colpo di scena a Temptation Island: si riscopre innamorato di Iris dopo averne parlato malissimo

Il più inaspettato dei colpi di scena arriva nella quinta puntata di Temptation Island. Andrea Petraroli, dopo avere corteggiato con insistenza la single Sary, si riscopre improvvisamente innamorato della fidanzata Iris De Lorenzis e le chiede un falò di confronto immediato. Lapidario il consiglio di Soraya: “È un maiale, eliminalo dalla tua vita”.

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Il più inatteso dei colpi di scena arriva nel corso della quinta puntata di Temptation Island e riguarda la coppia formata da Andrea Petraroli e Iris De Lorenzis. Dopo avere flirtato apertamente con la single Sary, Andrea cambia improvvisamente idea e si rende conto di essere ancora innamorato della sua fidanzata. La svolta arriva durante la notte. Andrea si sveglia di soprassalto, sveglia Gabriele che dorme accanto a lui e gli confessa di sentire improvvisamente una fortissima mancanza di Iris. Il giorno seguente quei sentimenti non cambiano e il giovane racconta ai compagni di avere finalmente trovato la risposta che cercava partecipando al programma.

"Io ho capito che sono innamorato. Non me lo aspettavo. Pensavo di non esserlo più e invece adesso mi manca talmente tanto che mi fa male lo stomaco. Mi manca tantissimo. Mi manca il suo sorriso, la sua voce, mi manca tutto", ha dichiarato. Andrea era l'ultimo tra i fidanzati che sembrava destinato a tornare sui suoi passi. È stato infatti quello che più si è avvicinato alle single e, in particolare, a Sary, con la quale sembrava essere nato un legame speciale. Eppure, nel corso della quinta puntata, ha ammesso di non essersi mai davvero lasciato trasportare da quella conoscenza: "Io adesso so che, quando parlavo con lei, pensavo a Iris. Sary è bellissima, ma non è Iris. Voglio stare con lei. Stasera chiederò il falò".

Pochi minuti dopo, Filippo Bisciglia entra nel villaggio dei fidanzati e Andrea conferma di volere un falò di confronto anticipato: "Sto male, voglio un falò di confronto subito. Mi fa male lo stomaco". Filippo raggiunge quindi il villaggio delle fidanzate per comunicare a Iris la richiesta del compagno. Le altre ragazze restano sorprese e la stessa Iris non riesce a spiegarsi come mai Andrea abbia deciso di rivederla così presto, soprattutto dopo il comportamento avuto con la single Sary. Soraya, che nel frattempo ha stretto un forte legame con Iris, non usa mezzi termini: "Devi eliminarlo dalla tua vita. È un maiale". Iris è combattuta. Da una parte vorrebbe capire cosa abbia spinto Andrea a cambiare idea, dall'altra si chiede se non sia più giusto proseguire il percorso da sola per trovare il coraggio di chiudere definitivamente la loro relazione.

Intanto, davanti al falò, Andrea ribadisce i suoi sentimenti: "Non credevo potesse mai accadere. Pensavo di non essere innamorato, invece sto male. Mi manca. Da oggi in poi mi comporterò benissimo. Iris mi manca troppo e non me lo aspettavo". La puntata, però, si chiude proprio sul momento del falò. Per scoprire se Iris avrà accettato la richiesta del fidanzato bisognerà attendere la puntata successiva.