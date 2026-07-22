Anticipazioni Temptation Island di stasera: video a sorpresa per Bernadette, Cristian furioso e Iris al bivio

Le anticipazioni di Temptation Island per la puntata di stasera, mercoledì 22 luglio: si riparte dai nodi rimasti insoluti e dai falò richiesti al termine della puntata di lunedì 20 luglio. Andrea richiede il falò a Iris: lo accetterà? Soraya e Cristian verso il secondo falò, Sabrina richiede un bacio al single Lory e dovrà vedersela con il fidanzato Giovanni, infine Francesca e Danilo divisi dai tentatori Marco e Giulia.

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Le anticipazioni di Temptation Island per la puntata di stasera, mercoledì 22 luglio. Si riparte dai nodi rimasti insoluti e dai falò richiesti al termine della puntata di lunedì 20 luglio. Ciò che accadrà stasera sarà fondamentale perché traccerà il percorso verso il falò finale e lo speciale "Un mese dopo", svelando quali coppie decideranno di uscire insieme e chi invece prenderà strade separate.

Andrea richiede il falò a Iris: lo accetterà?

Lunedì abbiamo visto Andrea in preda ai dubbi: dopo aver tentato una scappatella di slancio verso il villaggio di Iris (fermato dalla sicurezza), ha maturato la consapevolezza della mancanza della fidanzata e ha richiesto un falò di confronto anticipato. Iris si dimostra ancora fortemente scossa dalle frasi denigratorie pronunciate da Andrea nei giorni scorsi. Filippo Bisciglia andrà nel suo villaggio per comunicarle la richiesta. Iris esiterà a scendere in spiaggia, chiedendo ulteriore tempo per riflettere. Il destino della loro coppia rimane appeso a un filo tra una clamorosa rinuncia e una resa dei conti.

Soraya e Cristian: La spinta verso il secondo falò

Soraya e il single Dimitri si sono avvicinati ulteriormente, tanto che la ragazza ha confessato apertamente di non sentire più gli stessi sentimenti per Cristian e di non sentirsi valorizzata da lui. Furente dopo aver visto i video delle attenzioni e delle frasi di Soraya con Dimitri Hristov, Cristian probabilmente chiederà un falò di confronto immediato. È determinato a fare in modo che lei gli dica direttamente in faccia cosa prova davvero e se il loro legame sia ormai giunto al capolinea.

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Sabrina e Giovanni: La richiesta del bacio a Lory

Un'altra coppia sull'orlo della rottura è quella composta da Sabrina e Giovanni. Verranno mostrati filmati infuocati in cui Sabrina si spinge molto oltre con il single Lorenzo "Lory", arrivando perfino a chiederli un bacio. Questo gesto provocherà l'immediata reazione di Giovanni, pronto al dentro o fuori definitivo.

Francesca e Danilo tra i single Marco e Giulia

Tra dinamiche di gelosia e tentativi di riavvicinamento, Danilo si è legato alla single Giulia, mentre Francesca si è confidata e lasciata andare con il single Marco. Entrambi sono attanagliati dai sensi di colpa e dalla gelosia, "se non mi amavi veramente perché mi hai fatto venire qua?", gli chiede lei in lacrime. Il falò di stasera mostrerà se ci sono ancora i presupposti per un chiarimento o se la frattura è ormai insanabile.

Bernadette e Diamante, il video a sorpresa: sarà la proposta di matrimonio?

Bernadette (30 anni) e Diamante (31 anni, portiere di calcio) stanno insieme da ben 16 anni e convivono. È stata proprio Bernadette a scrivere al programma perché stanca di attendere una proposta di matrimonio che non arriva mai. Sulla pagina Instagram del programma, uno spoiler succulento: la ragazza riceverà un video a sorpresa direttamente nel villaggio e nei commenti si spera che sia qualcosa legato alle nozze.