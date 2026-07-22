Chi è Lorenzo Ferrari, il single vicino a Sabrina Soussi a Temptation Island 2026

Lorenzo Ferrari è uno dei single di Temptation Island 2026 che ha subito attirato l’attenzione nel villaggio, conquistando in particolare Sabrina Soussi, fidanzata di Giovanni Grazioso. Originario di Verona, lavora come rappresentante nel settore della cosmetica.

Lorenzo Ferrari di Temptation Island 2026 / Foto generata con l'ausilio di IA

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Lorenzo Ferrari è uno dei 13 tentatori dell'edizione 2026 di Temptation Island. Fisico atletico, occhi e capelli scuri, il gsingle si è fatto notare fin dal momento delle presentazioni. Durante il suo percorso nel docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, ha catturato in modo particolare l'interesse di Sabrina Soussi, entrata nel programma per mettere alla prova la sua storia d'amore con il fidanzato Giovanni Grazioso.

Chi è Lorenzo Ferrari: il lavoro come rappresentante e la passione per lo sport

Sulle informazioni anagrafiche di Lorenzo Ferrari si mantiene un certo riserbo: è nota la sua origine veronese, ma non è stata resa pubblica l'età esatta. Nella vita di tutti i giorni lavora come rappresentante commerciale e si occupa di forniture di prodotti cosmetici per parrucchieri ed estetiste. Grande appassionato di sport e dinamico, pratica regolarmente wakeboard e beach volley. Attivo anche sui social media, condivide spesso sul suo profilo Instagram da circa 6mila followers scatti legati alla quotidianità, tra gite in moto e periodi di vacanza. La presenza nel villaggio delle fidanzate ha inevitabilmente acceso i riflettori sul suo profilo Instagram, destinato a una rapida crescita di pubblico.

Lorenzo in uno scatto condiviso sul suo profilo Instagram

Il rapporto con Sabrina Soussi a Temptation Island 2026

All'interno del villaggio delle fidanzate in Calabria, la presenza di Lorenzo non è passata inosservata. Dopo un iniziale e breve interesse da parte di Alessandra Ciociola, il single ha stretto un legame sempre più fitto con Sabrina Soussi, legata a Giovanni Grazioso da sei anni. Tra i due si è instaurata un'intesa immediata fatta di sguardi complici, confidenze e giochi in spiaggia. Un riavvicinamento costante che non è rimasto senza conseguenze: la visione dei filmati che ritraggono l'intesa tra la fidanzata e il tentatore ha infatti provocato la dura reazione di Giovanni che, ferito e deluso dal comportamento della compagna, si è visto spinto a valutare la richiesta di un falò di confronto anticipato. Falò, al momento, rifiutato per ben due volte dalla sua dolce metà.