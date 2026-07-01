Chi sono Sabrina Soussi e Giovanni Grazioso a Temptation Island: lei ammette il tradimento, lui chiede il falò

Sabrina Soussi e Giovanni Grazioso sono una delle coppie di Temptation Island 2026. Fidanzati da 6 anni, è stato lui a scrivere al programma perché non è più convinto dei sentimenti della fidanzata. La ragazza ha ammesso di averlo tradito ed è sempre più vicina al tentatore Lory. Lui ha chiesto un falò di confronto anticipato.

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Sabrina Soussi e Giovanni Grazioso sono una delle coppie di Temptation Islands 2026. Sono fidanzati da 6 anni e vivono insieme a Palermo, dove lui lavora come venditore ambulante di brioche. Già nella prima puntata del programma di Canale 5, in onda lo scorso 24 giugno, hanno avuto modo di parlare della loro reazione: la ragazza ha ammesso di averlo tradito e lui, di fronte a questa confessione e alla vicinanza al tentatore Lory, ha chiesto un falò di confronto anticipato.

Chi sono Sabrina e Giovanni a Temptation Island

Giovanni Grazioso ha 31 anni e vive a Palermo insieme alla fidanzata, dove lavora come venditore ambulante di brioche. Una professione che Sabrina Soussi, di cui invece non si hanno informazioni riguardo la vita lavorativa, non ha mai approvato, anzi, ha sempre criticato. Aveva infatti definito il compagno un uomo che "non ha voglia di lavorare", ribadendo che il suo non fosse un "lavoro vero".

La storia d’amore e il tradimento di Sabrina

Sabrina e Giovanni sono una coppia da circa sei anni e vivono insieme a Palermo. A scrivere al programma è stato il ragazzo, che non è più convinto dei sentimenti della fidanzata nei suoi confronti. "Lei è cambiata, così come la nostra intimità. Ho pensato che mi tradisse, ma fino ad oggi non so ancora cosa sia accaduto", aveva raccontato nel video di presentazione. È bastata la prima puntata del programma per dare a Giovanni le risposte di cui era alla ricerca: Sabrina ha infatti ammesso di aver avuto una "distrazione" e di averlo tradito. In più, lo ha anche umiliato raccontando alcuni dettagli sulla loro vita sessuale, di cui non è soddisfatta: "Quando siamo a letto lui è troppo teatrale, tant'è che a un certo punto io mi annoio e faccio finta".

Giovanni dopo la prima puntata ha già chiesto il falò di confronto

Giovanni ha deciso di chiedere un falò di confronto anticipato già alla fine della prima puntata di Temptation Island, andata in onda il 24 giugno. Il ragazzo vuole avere un faccia a faccia con la fidanzata Sabrina dopo aver sentito alcune sue dichiarazioni sul loro rapporto e dopo aver visto la vicinanza al tentatore Lory. La ragazza ha ammesso di aver tradito il compagno fuori dal programma e si è lamentata della loro relazione, in particolare della sfera sessuale: "Saranno mesi che non facciamo l'amore e, quando lo facciamo, io fingo". Al momento non si sa se Sabrina accetterà, ma Giovanni non è intenzionato a fare un passo indietro e, parlando del passato, ha spiegato: "Dovevo ascoltare mia madre, non dovevo perdonarla. Mia madre non sbaglia mai". Dopo Temptation Island, stando a un video che circola sui social, Giovanni sarebbe tornato al suo lavoro da ambulante, ma non è noto se Sabrina faccia ancora parte della sua vita.