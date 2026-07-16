Temptation Island porta fortuna a Giovanni Grazioso: “Col suo carrettino ha incassato 10mila euro in una sola sera”

Giovanni Grazioso, protagonista di Temptation Island insieme alla fidanzata Sabrina Soussi, ha ripreso a lavorare immediatamente dopo la fine delle registrazioni. E il programma gli avrebbe portato fortuna, permettendogli di guadagnare cifre più alte rispetto al passato.

La popolarità acquisita con Temptation Island e la simpatia del pubblico nei suoi confronti stanno portando fortuna a Giovanni Grazioso, protagonista del docu-reality di Canale5 insieme alla fidanzata Sabrina Soussi. Secondo quanto rivelato da una fonte a Libero, sarebbero sempre più numerose le persone disposte a mettersi in fila davanti al carrettino delle brioche di Giovanni – pubblicizzato dal giovane su TikTok – pur di farsi servire da lui. In un'occasione, in particolare, il protagonista del programma condotto da Filippo Bisciglia sarebbe riuscito a incassare una cifra notevole: circa 10mila euro in una sola serata di lavoro.

Merito dell'affetto che il pubblico del programma ha cominciato a provare per Giovanni, considerato da molti una vittima degli atteggiamenti della fidanzata Sabrina. La compagna lo ha criticato aspramente in più occasioni, rivelando di averlo tradito prima ancora della partecipazione al programma, rifiutando un falò di confronto e dichiarando di ritenerlo poco responsabile dal punto di vista professionale. Secondo Sabrina, infatti, l'attività di Grazioso con il suo carrettino delle brioche non costituirebbe un vero e proprio lavoro.

Giovanni, invece, tornando alla sua attività mentre il programma è ancora in onda, ha dimostrato di saper sfruttare al meglio la popolarità conquistata grazie a Temptation Island. In Sicilia gli avventori farebbero la fila per incontrarlo e acquistare una brioche da lui. A testimoniarlo sono le decine di video circolati sui social, e in particolare su TikTok, che mostrano le lunghe code davanti al carrettino di Giovanni e le tante persone disposte ad attendere il proprio turno pur di stringergli la mano. La partecipazione al reality estivo di Canale5 può non avergli portato particolare fortuna sotto il profilo sentimentale, ma dal punto di vista professionale Grazioso starebbe prendo contare su risultati che difficilmente sarebbero arrivati se non avesse preso parte alle registrazioni del programma.