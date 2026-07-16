È morto Alessandro Medici di Temptation Island, le parole di Sofia Calesso: “Vivrai sempre dentro di me”

È morto Alessandro Medici, uno dei partecipanti di Temptation Island nell’edizione 2020. A confermare la sua scomparsa, la ex compagna Sofia Calesso, con la quale aveva partecipato al reality.

È morto all'età di 53 anni Alessandro Medici, uno dei partecipanti di Temptation Island 2020, edizione alla quale partecipò con l'allora compagna Sofia Calesso. A confermarne la scomparsa è stata proprio lei che sui social ha condiviso una foto scrivendo: "Vivrai sempre dentro di me". Lascia, oltre la madre e i fratelli, i figli Christian e Giulia e i nipoti Penelope, Enea e Nicholas. I funerali si terranno sabato 18 luglio, a Castel del Piano.

L'addio ad Alessandro Medici, possibile sia stato un infarto

A comunicare la scomparsa dell'ex volto del reality dei sentimenti, è stato Lorenzo Pugnaloni, che stamattina sul suo portale aveva comunicato la notizia raccontando quanto riferito da alcuni compaesani di Medici, i quali sostenevano di averlo visto in un bar la sera precedente. Il decesso è sopraggiunto nella mattinata di oggi, sembra sia dovuto a un infarto improvviso. Sofia Calesso, da cui si è poi avuta l'effettiva conferma della tragica notizia, ha condiviso sul suo profilo Instagram una storia nella quale Medici è ritratto insieme al suo amato cane, per ricordare l'ex compagno nel modo più amorevole possibile. Al momento non si hanno ulteriori informazioni in merito alle cause dell'improvvisa scomparsa del 53enne.

L'amore con Sofia Calesso e la partecipazione a Temptation Island

La coppia aveva partecipato a Temptation Island nel 2020. La loro era già una relazione turbolenta, dove pesavano i rispettivi tradimenti che avevano inficiato la tenuta del loro rapporto. Fu Medici a chiedere il falò di confronto, dopo cinque giorni di permanenza nei rispettivi villaggi. In quel momento i due si rinfacciarono tutto ciò che nella loro relazione da tempo non funzionava, ma continuarono a dirsi innamorati l'uno dell'altra: "Non posso vivere senza di lei" disse lui in un'intervista. A quell'edizione parteciparono anche personaggi noti come Antonella Elia che, infatti, fu scelta insieme a Pietro Delle Piane, come testimone delle loro nozze avvenute nel 2023, a tre anni dalla fine del programma, dal quale chiaramente uscirono insieme. Parlando dell'esperienza nella trasmissione di Canale 5, Sofia disse:

Non smetterò mai di ringraziare il programma per l’esperienza che ho vissuto ma non potrò mai nascondere il fatto che mi abbia destabilizzato parecchio. Si tratta davvero di un percorso nei sentimenti. È impossibile giocare, essere leggeri. Se sei innamorato è impossibile. Lì sono venute fuori le mie fragilità e le mie paure, ma anche quelle di Alessandro.

A settembre 2025, però, i due hanno chiuso in maniera definitiva la loro relazione. A sancire la fine di un rapporto decennale fu la perdita di un bambino che Sofia aspettava, a poche settimane dalla scoperta della gravidanza: "Non ho superato la perdita della gravidanza e ho inconsapevolmente dato la colpa anche a lui non rendendogli più la vita serena" aveva raccontato in un'intervista.