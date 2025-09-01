Sofia Calesso di Temptation Island annuncia la rottura dal compagno: “Non ho superato la perdita del bambino”

Sofia Calesso ha annunciato la fine della storia d’amore con Alessandro Medici. I due hanno partecipato insieme a Temptation Island nel 2020 e ne erano usciti insieme, intenzionati a dare una seconda possibilità al loro amore. “Non ho superato la perdita della gravidanza e ho dato la colpa a lui”, ha raccontato la donna che nel 2022 ha vissuto un aborto.

Sofia Calesso e Alessandro Medici si sono lasciati. L'ex coppia di Temptation Island, che ha partecipato al programma nel 2020 uscendone insieme, ha deciso di prendere strade separate. Ad annunciarlo è stata la donna, spiegando poi le ragioni che hanno portato alla rottura dopo diversi anni. Tra questa, la perdita di un bambino vissuta insieme circa 3 anni fa.

Sofia Calesso annuncia la rottura con Alessandro Medici, le motivazioni

L'ex volto di Temptation Island ha reso pubblica la rottura con il compagno Alessandro Medici, con cui nel 2020 aveva partecipato al programma. "Già molte cose non andavano bene, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un evento molto personale che ci ha portato ad allontanarci definitivamente", ha raccontato in un'intervista al sito PiùDonna. La vicenda personale a cui fa riferimento è la perdita del bambino che aspettava, avvenuta solo qualche settimana dopo la scoperta della gravidanza. Questo evento ha contribuito a far prendere loro due strade separate e a giugno Micheli ha preso le distanze: "Non ho superato la perdita della gravidanza e ho inconsapevolmente dato la colpa anche a lui non rendendogli più la vita serena.La gravidanza è stato il momento più difficile della mia vita".

Il percorso di Sofia Calesso e Alessandro Medici a Temptation Island

Sofia Calesso e Alessandro Medici hanno partecipato a Temptation Island nel 2020. Il loro percorso nel viaggio dei sentimenti è durato solamente qualche giorno perché poco dopo il ragazzo ha chiesto il falò di confronto. Se inizialmente si sono rinfacciati i tradimenti reciproci, hanno poi deciso di dare una seconda possibilità al loro amore e cercare di mettere da parte quell'eccessiva gelosia che rappresentava il problema. Dopo il programma, Calesso ha annunciato di essere in dolce attesa, ma poco dopo la situazione si è complicata, come aveva raccontato in un'intervista al settimanale PiùDonna: "Dopo solo 2 settimane dalla scoperta, una mattina mi accorgo di avere un'emorragia. La gioia però è durata pochi secondi, poi l'emorragia è aumentata al punto da spezzare quella vita".