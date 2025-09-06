Temptation Island e poi in onda il 15 settembre: “In arrivo rivelazioni inaspettate”

La puntata speciale di Temptation Island e poi, in onda in prima serata su Canale5 lunedì 15 settembre, promette colpi di scena e sorprese. Le coppie protagoniste del programma condotto da Filippo Bisciglia racconteranno cosa è accaduto lontano dalle telecamere, dopo la fine del viaggio nei sentimenti.

Lunedì 15 settembre 2025 le coppie di Temptation Island romperanno finalmente il silenzio. In prima serata su Canale5 andrà in onda lo speciale “Temptation Island e poi”, spin-off del format principale che racconterà cosa è accaduto ai protagonisti – fidanzati e single – dopo la fine del programma, lontano dalle telecamere.

Il motivo del silenzio social delle coppie

La richiesta della rete di continuare a cavalcare il successo del programma condotto da Filippo Bisciglia, dopo gli ottimi ascolti registrati lo scorso luglio, è stata accolta dalla produzione guidata da Maria De Filippi. Proprio questa scelta spiega l’insolito silenzio social dei protagonisti dell’ultima edizione del docu-reality.

Di solito, infatti, fidanzati e single tornano a usare i propri account social già pochi minuti dopo la messa in onda dell’ultima puntata. Quest’anno non è accaduto: ai protagonisti è stato chiesto di mantenere la riservatezza in vista dello speciale in onda il 15 settembre.

Dove eravamo rimasti? Cos’era accaduto alle coppie di Temptation Island

Il pubblico scoprirà a breve cosa è accaduto alle coppie a telecamere spente. Ma dove si era interrotto il racconto?

Valentina Riccio e Antonio Panico avevano deciso di lasciare il villaggio insieme. Superate gelosie e mancanze di fiducia, avevano scelto di tornare insieme e di sposarsi, dopo la proposta di matrimonio in spiaggia. Lo speciale racconterà cosa è accaduto dopo.

Alessio Loparco e Sonia Mattalia erano usciti mano nella mano, nonostante la crisi esplosa a soli due giorni dall’ingresso nei villaggi e i tre falò di confronto che li avevano messi alla prova. Entrambi non risultano più iscritti all’albo degli avvocati: il 15 settembre si scoprirà il perché.

Angelo Scarpata e Maria Concetta Schembri avevano deciso di lasciarsi. Determinante era stata la testimonianza della single Marianna Furmiglieri, che aveva raccontato come Angelo le avesse chiesto di vedersi fuori dal programma evitando però le telecamere. Tornati alla vita reale, i due si erano riavvicinati, ma un nuovo tradimento aveva spinto Maria Concetta a lasciarlo definitivamente.

Simone Margagliotti e Sonia Barrile avevano vissuto uno dei momenti più discussi dell’edizione. Simone aveva baciato la single Rebecca, salvo poi pentirsene e chiedere a Sonia di tornare insieme. Lei aveva deciso di lasciarlo, ma un mese dopo aveva scoperto di essere incinta e i due si erano riavvicinati. Secondo le ultime indiscrezioni, però, la storia sarebbe nuovamente finita.

Denise Rossi e Marco Raffaelli si erano lasciati al termine del percorso. A prendere la decisione era stato Marco, convinto che Denise non fosse la donna della sua vita. Inutili i tentativi di lei di riconquistarlo: l’uomo non ha mai cambiato idea.

Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi erano usciti mano nella mano, salvo poi lasciarsi davanti alle telecamere quando, durante la registrazione della puntata finale, Rosario aveva scoperto un presunto tradimento della fidanzata con il single Andrea Marinelli.

Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni si erano lasciati in lacrime durante un falò di confronto. A pesare era stato il sentimento nato in Valerio per la single Arianna Mercuri, con la quale avrebbe iniziato una relazione.