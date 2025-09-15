Temptation Island, anticipazioni della puntata speciale di stasera: colpi di scena e sorprese sulle coppie

Le anticipazioni della puntata di Temptation Island E poi…e poi in programma stasera, dalle 21.30 su Canale5. Filippo Bisciglia ha promesso ai telespettatori nuovi colpi di scena sulle sette coppie protagoniste dell’ultima edizione del reality.

Temptation Island torna in tv stasera con lo speciale "E poi…e poi". Le sette coppie che hanno intrattenuto i telespettatori lo scorso luglio, protagoniste dell'edizione più seguita di sempre, riveleranno nuovi colpi di scena che hanno segnato la loro estate. In prima serata su Canale5 stasera, lunedì 15 settembre 2025, Filippo Bisciglia condurrà la puntata speciale delle "rivelazioni": a distanza di oltre un mese dalla fine del reality, i fan del programma potranno scoprire come proseguono le vite e le storie d'amore dei personaggi della stagione. Ecco le anticipazioni.

Le anticipazioni della puntata di Temptation Island stasera

Le sette coppie di Temptation Island 2025 tornano in tv stasera con conferme e nuovi epiloghi sulle loro storie d'amore. Filippo Bisciglia nella clip di presentazione della puntata, in programma stasera dalle 21.30 su Canale5, ha rivelato che "I colpi di scena non sono finiti", anticipando che racconterà cosa è successo alle sette coppie durante l'estate. Stando alle immagini diffuse dalla rete televisiva, Antonio Panico e Valentina Riccio mostreranno ai telespettatori la loro casa, e in particolare il tanto chiacchierato gazebo.

Non mancheranno rivelazioni inaspettate che – viste le ultime segnalazioni e paparazzate – arriveranno da Valerio Ciaffaroni, ex di Sara Esposito che starebbe ancora frequentando la single Ary. Davanti a Filippo Bisciglia arriverà anche Marco Raffaelli, rivela lo spot pubblicitario del reality, pronto a raccontare la sua vita dopo la rottura da Denise. I telespettatori ascolteranno le rivelazioni di Sonia Mattalia e Alessio Loparco, e ancora le testimonianze di Angelo Scarpata e di Maria Concetta Schembri.

La gravidanza di Sonia Barrile e la rottura tra Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo

Nella puntata di Temptation Island e poi…e poi di stasera i telespettatori dovrebbero scoprire anche come sta Sonia Barrile, fidanzata di Simone Margagliotti che, terminato il programma, ha scoperto di essere incinta. Infine, non mancheranno le testimonianze di Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi la cui storia è terminata dopo Temptation Island. Lui è stato annunciato come nuovo tronista di Uomini e Donne.