Antonio Panico personalizza il gazebo dopo Temptation Island: come lo ha aggiustato dopo il temporale

Il gazebo di Antonio Panico e Valentina Riccio continua a essere oggetto di chiacchiericcio nel mondo di Temptation Island. L'edizione più vista nella storia del reality si è conclusa ieri, giovedì 31 luglio, e durante il "mese dopo" della coppia napoletana, è emerso che la struttura per giardino che Antonio acquistò per la casa che condivide con Valentina, si è rotta. Un temporale ha rotto la copertura, come raccontato davanti a Filippo Bisciglia, ma Panico avrebbe trovato una soluzione, personalizzando il gazebo a tema Napoli, la sua squadra del cuore.

Le foto del gazebo di Antonio e Valentina dopo il temporale

Il gazebo è ancora a casa di Antonio e Valentina, ed è stato personalizzato. Dopo essere stato vittima di un forte temporale, si era rotto e il napoletano ha deciso di sostituire la copertura della struttura con le bandiere del Napoli, la sua squadra del cuore.

Da TikTok

"Direttamente da casa di mia sorella e mio cognato. Il gazebo tanto discusso" ha scritto Anna Riccio, sorella di Valentina, che sul suo profilo TikTok ha tenuto informati i fan della coppia curiosi di scoprire cosa fosse successo alla struttura. E alla domanda di un utente "Ma non si era rotto?", la donna ha risposto: "Ha subito una modifica".

Valentina Riccio e Antonio Panico prossimi alle nozze

Dopo il burrascoso percorso nel villaggio dei sentimenti e la proposta di matrimonio nel falò finale a Temptation Island, Antonio Panico e Valentina Riccio sono tornati a casa insieme e presto convoleranno a nozze. Entrambi sorridenti ed emozionati davanti a Filippo Bisciglia nel "mese dopo", hanno raccontato di aver trovato la loro serenità insieme. "Non sono mai stato geloso, questo programma me l'ha fatto scoprire. Come sto amando lei non ho mai amato nessuna donna" ha raccontato lui. "Siamo usciti più forti di prima", hanno rivelato. E anche le sorelle di Valentina, che sembravano essere contrarie alla loro relazione stando ai racconti della fidanzata durante il programma, sembrano entusiaste delle imminenti nozze. Dopo la proposta hanno fatto i complimenti al cognato, sui social, raccontando il momento come uno dei più emozionanti nella storia di Temptation Island.