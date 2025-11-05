Gossip
video suggerito
video suggerito
Temptation Island 2025

Il prima e dopo di Antonio Panico dopo Temptation Island: l’intervento estetico cui si è sottoposto

A distanza di qualche mese dalla partecipazione a Temptation Island, Antonio Panico si è concesso un intervento estetico ai denti. Sui social, il futuro marito di Valentina Riccio ha mostrato con orgoglio il risultato.
Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
A cura di Stefania Rocco
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Temptation Island 2025

La partecipazione a Temptation Island e la popolarità acquisita hanno spinto Antonio Panico, ex protagonista del programma, a farsi un regalo. L’uomo – diventato noto per i suoi tormentoni in napoletano e per la passione per il Napoli, di cui segue le partite rigorosamente dalla curva – ha mostrato su Instagram il prima e dopo dell’intervento estetico ai denti cui si è sottoposto: l’impianto delle ormai famose faccette dentali, in grado di regalare un sorriso perfetto (o quasi) anche a partire da situazioni apparentemente irrecuperabili. Antonio, orgoglioso del risultato ottenuto, ha condiviso sui social video e foto della sua nuova bocca.

La partecipazione di Antonio Panico a Temptation Island

Entrato nel villaggio delle fidanzate di Temptation Island con la fama di traditore seriale, Antonio ha mostrato soprattutto il suo lato burlone e, più che corteggiare le single con cui ha trascorso i 21 giorni di registrazioni, si è lasciato “coccolare” senza mai eccedere. Verso la fine del suo percorso, però, l’avvicinamento della compagna al single Francesco Farina – che le aveva promesso di portarla a vedere una partita del Napoli dalla tribuna – ha scatenato la sua gelosia. Quella frase, apparentemente innocua, ha innescato una reazione che ha dato origine al suo celebre tormentone.

Il matrimonio dopo Temptation Island

La partecipazione di Antonio e Valentina a Temptation Island si è conclusa nel migliore dei modi. Durante l’ultimo giorno nel villaggio, nel corso del falò di confronto, Antonio ha fatto a Valentina una proposta di matrimonio, con la complicità di Filippo Bisciglia. La donna, da sempre innamorata di lui, ha accettato con entusiasmo. Le nozze dovrebbero essere celebrate il prossimo anno e la coppia ha già fatto sapere che avrebbe invitato anche il conduttore del docu-reality estivo di Canale5.

Gossip
0 CONDIVISIONI
Immagine
BELVE
Il video della caduta di Iva Zanicchi trasmesso a fine puntata, la reazione di Fagnani: “Mannaccia!”
Maria De Filippi mostra le sue analisi del sangue, la diagnosi di Fagnani: “Dovevo fare il medico”
Adriano Pappalardo e la frecciata ad Al Bano: "Non vado dietro i politici, non mi hanno mai chiamato per cantare in Senato"
Iva Zanicchi a Belve: “Più brava di Mina e Ornella Vanoni. Ok il prezzo è giusto in Rai senza di me? Un flop”
Irene Pivetti: “Non ho avuto altri uomini dopo la fine del matrimonio con Alberto Brambilla”
Iva Zanicchi a Belve: "La pipì dietro il divano? Una grande attrice. Ok, il prezzo è giusto senza me sarà un flop"
Adriano Pappalardo a Belve: "All'Isola ad Al Bano hanno dato un milione, a me 30mila euro. È diventata spazzatura"
Iva Zanicchi è "caduta in studio durante la registrazione" dell'intervista: come sta ora
Irene Pivetti a Belve: "È plausibile che io vada in carcere, ma non accadrà. Ero nella scuderia di Lele Mora"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Gossip
api url views