Il prima e dopo di Antonio Panico dopo Temptation Island: l’intervento estetico cui si è sottoposto

La partecipazione a Temptation Island e la popolarità acquisita hanno spinto Antonio Panico, ex protagonista del programma, a farsi un regalo. L’uomo – diventato noto per i suoi tormentoni in napoletano e per la passione per il Napoli, di cui segue le partite rigorosamente dalla curva – ha mostrato su Instagram il prima e dopo dell’intervento estetico ai denti cui si è sottoposto: l’impianto delle ormai famose faccette dentali, in grado di regalare un sorriso perfetto (o quasi) anche a partire da situazioni apparentemente irrecuperabili. Antonio, orgoglioso del risultato ottenuto, ha condiviso sui social video e foto della sua nuova bocca.

La partecipazione di Antonio Panico a Temptation Island

Entrato nel villaggio delle fidanzate di Temptation Island con la fama di traditore seriale, Antonio ha mostrato soprattutto il suo lato burlone e, più che corteggiare le single con cui ha trascorso i 21 giorni di registrazioni, si è lasciato “coccolare” senza mai eccedere. Verso la fine del suo percorso, però, l’avvicinamento della compagna al single Francesco Farina – che le aveva promesso di portarla a vedere una partita del Napoli dalla tribuna – ha scatenato la sua gelosia. Quella frase, apparentemente innocua, ha innescato una reazione che ha dato origine al suo celebre tormentone.

Il matrimonio dopo Temptation Island

La partecipazione di Antonio e Valentina a Temptation Island si è conclusa nel migliore dei modi. Durante l’ultimo giorno nel villaggio, nel corso del falò di confronto, Antonio ha fatto a Valentina una proposta di matrimonio, con la complicità di Filippo Bisciglia. La donna, da sempre innamorata di lui, ha accettato con entusiasmo. Le nozze dovrebbero essere celebrate il prossimo anno e la coppia ha già fatto sapere che avrebbe invitato anche il conduttore del docu-reality estivo di Canale5.