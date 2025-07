Temptation Island, Francesco invita Valentina in tribuna allo stadio: Antonio si infuria e scappa dal villaggio

Il percorso di Antonio e Valentina a Temptation Island ha subito diversi alti e bassi, inizialmente era lei ad essere particolarmente gelosa del suo compagno, ma nelle ultime puntate lui non è stato da meno e ha avuto degli evidenti scatti di gelosia nei confronti della sua fidanzata, con reazioni particolarmente veementi. Nella puntata di giovedì 24 luglio, però, si raggiunge il colmo. Il napoletano replica il gesto che rese famosissimo un suo conterraneo, Ciro Petrone, che iniziò a correre dall'altra parte del villaggio, ma stavolta lui torna indietro e vorrebbe anche chiedere il falò.

Valentina e la conoscenza con Francesco

Antonio assiste nel capanno ad alcuni video in cui Valentina parla dei suoi comportamenti: "Non devo sempre elemosinare attenzioni, non mi ha mai portato la colazione a letto, mi rinfaccia sempre le cose" e ancora: "Ho saputo che nelle altre relazioni non era così, era premuroso". La ragazza continua, parlando anche dei consigli dei suoi familiari: "Tutta la mia famiglia mi ha detto appendilo, è la tua occasione". Intanto, la conoscenza con Francesco continua. I due si divertono insieme, scherzano e lui le propone un'esterna in cui si trovano a chiacchierare: "Meriti una persona che ti valorizzi, tu sei una persona che sa amare, non va che lui scriva ad altre ragazze" dice il ragazzo e lei:

Sì, io so amare. Lui scrive ad altre per perdere tempo. Ma con lui io sto a cento, però poi ci ricade sempre, lo rifà. Sto iniziando a capire, io mi aspetto qualcosa che non arriverà mai, il rispetto.

Il ragazzo, quindi, fa una proposta a Valentina: "Facciamo una cosa, quando riparte il campionato del Napoli, ci andiamo a vedere una partita, ti porto in tribuna Posillipo".

Antonio scappa dal villaggio dopo la proposta di Francesco a Valentina

Preso da un attacco di rabbia, Antonio non riesce a trattenersi e corre sulla spiaggia, inseguito dai cameraman che seguono la sua corsa forsennata verso il villaggio delle fidanzate. Antonio supera sterpaglie, le dune di sabbia, ansia, corre, poi cammina più lentamente e ad un certo punto chiama: "Francesco vieni qua" rivolgendosi al single con cui Valentina sta trascorrendo il suo tempo. Poi, improvvisamente, si placa e cammina sulla spiaggia, dirigendosi mesto verso i suoi compagni d'avventura che appena lo vedono lo guardano perplessi: "Antò?" dicono interrogativi. Lui, quindi, riprende a sfogarsi: "Io stasera me ne vado, non esiste proprio. A me questo programma mi fa prendere il cuore. Mi rifiuto di vedere" e ancora: "Ti porto in tribuna Posillipo? Ma io me la vivo la partita, mica me la faccio raccontare". Antonio non riesce a farsene una ragione, la proposta che Francesco ha fatto a Valentina, di portarla allo stadio lo ha mandato su tutte le furie: "Io sono più uomo di te. Ma se questo programma mi deve prendere il cuore e devo morire qua dentro".

Antonio chiede il falò di confronto

Rosario cerca di farlo ragionare e di far capire che Valentina è in cerca di attenzioni, ma che non c'è malizia in quello che fa. Tornato nel capanno per vedere il video che è stato interrotto prima della sua fuga, Antonio vede Valentina che continua a parlare a con Francesco, buttandola in acqua e abbracciandola, ma queste immagini destano un'altra reazione nel napoletano che, ormai, è imperterrito: "Io voglio il falò di confronto, basta, non cambio idea. Sono tranquillissimo, ho capito tutto". Stavolta, sembra che non cambierà idea.