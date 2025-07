Chi è Francesco Farina, il tentatore di Valentina Riccio a Temptation Island 2025

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Francesco Farina è il tentatore che si è avvicinato a Valentina Riccio a Temptation Island 2025. La loro vicinanza ha fatto sbottare Antonio Panico, fidanzato di lei, che nel villaggio è stato colto da vari scatti di ira e dal desiderio di richiedere il falò di confronto anticipato. Il single è originario di Caserta, ha 24 anni e il pubblico televisivo lo ha già visto in tv: nella passata edizione di Uomini e Donne ha corteggiato Martina De Ioannon.

Chi è Francesco Farina, tentatore a Temptation Island 2025

Francesco Farina ha 24 anni, è originario di Caserta ed è laureato in Scienze Motorie. Stando al video di presentazione registrato per Witty Tv, è appassionato di sport: frequenta la palestra e suona alla consolle, un hobby che desidera trasformare in lavoro. "Dove mi vedo tra 10 anni? Spero di stare con una donna che mi faccia stare bene, con qualche figlio", le parole. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 10mila followers: con loro condivide numerosi scatti di sé e della sua quotidianità.

Francesco Farina negli ultimi mesi è già stato in tv. Ha corteggiato Martina De Ioannon nell'ultima edizione di Uomini e Donne, ma la sua conoscenza con la tronista non è durata a lungo.

Francesco Farina a Uomini e Donne

Il percorso con Valentina Riccio a Temptation Island 2025

Francesco Farina e Valentina Riccio si sono avvicinati a Temptation Island. Nella puntata di giovedì 17 luglio 2025 si sono divertiti insieme nel villaggio prima di uscire in esterna. A bordo di una barca, hanno chiacchierato e nuotato insieme: poi lui le ha regalato un abito. "Mi ricorderò di te. Grazie per il regalo" le ha detto la Riccio, divertita dalla sua uscita con il napoletano. Dal capanno, Antonio ha avuto una reazione spropositata e ha minacciato di chiedere il falò di confronto anticipato. Stando alle parole di Valentina, il tentatore la farebbe sentire desiderata e coccolata.