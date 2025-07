Antonio Panico distrugge il villaggio a Temptation Island, poi si sdraia a terra e piange. Bisciglia attonito

La terza puntata di Temptation Island si apre con il racconto del rapporto tra Antonio Panico e Valentina Riccio. Nel villaggio dei fidanzati, Antonio appare sempre più a suo agio, sia con le single che con i compagni di avventura. La sua serenità, però, viene interrotta al falò, quando Filippo Bisciglia lo invita a riflettere sul suo legame con la fidanzata:

“Non mi elogia mai davanti alla sua famiglia. Eppure con lei mi sono fatto carico di tante responsabilità, visto che Valentina ha quattro figli”, dichiara l’uomo, lasciando intendere che i racconti della compagna siano volutamente distorti per metterlo in cattiva luce.

La tensione esplode quando Antonio viene messo di fronte ai video che mostrano i racconti della fidanzata. “Mi ha detto che avrò un regalo per il compleanno solo se mi comporto bene”, rivela la donna, “Nemmeno nell’intimità vengo messa al primo posto. Mi sento responsabile per lui perché vive a casa mia. Mi dispiace anche il fatto che, se ci lasciassimo, sarebbe costretto a pagare un affitto”. Poi Valentina rincara la dose:

La mia famiglia mi dice che da quando sto con lui mi sono spenta. Riconosco di essere diventata uno zerbino. Mi ripete sempre: ‘Chi ti prende che hai quattro figli?’. E allora tu perché mi hai preso? Lo sapeva che avevo dei figli. Anche nell’intimità, quando ha finito, si gira dall’altra parte. Mai un bacio o un abbraccio. Non è normale nemmeno il fatto che non so quando prende lo stipendio. Ed è tirchio. Siamo andati a vedere il Napoli a Venezia. Il biglietto costava 50 euro. Sai come si è fatto ripagare? Si è fatto fare il pieno da 50 euro.