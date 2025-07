Valentina Riccio critica il fidanzato Antonio a Temptation Island, ma sui social scriveva: “Con te ho tutto”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Protagonista dell’edizione 2025 di Temptation Island insieme al compagno Antonio Panico, Valentina Riccio ha approfittato delle telecamere del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia per criticare apertamente il partner e i suoi atteggiamenti.

La giovane campana, madre di tre figli nati da una precedente relazione, ha puntato il dito contro l’egoismo di Antonio, accusandolo di “pensare solo al suo mulino” (frase che le è valsa una divertente parodia da parte di Francesco Paolantoni). Eppure, sui social, solo pochi mesi fa raccontava una storia del tutto diversa.

Valentina Riccio e l’amore per Antonio Panico raccontato su Facebook

Un post pubblicato da Valentina il 31 marzo scorso raccontava infatti una realtà opposta rispetto a quella emersa in tv. “Che bello quando la vita ti dà tutto in una persona”, scriveva su Facebook, a corredo di una foto che la ritraeva sorridente accanto ad Antonio. Una dichiarazione d’amore che oggi sembra cozzare con il racconto portato avanti nel villaggio delle fidanzate, dove Valentina ha descritto il compagno come spesso assente, egocentrico e incline al tradimento.

Che cosa ha raccontato Valentina Riccio a Temptation Island

Nel video di presentazione realizzato insieme alla redazione del programma, Valentina ha spiegato di voler intraprendere questo percorso per capire se potersi fidare ancora del fidanzato. Lo ha accusato di averla tradita e di averle mancato più volte di rispetto. Durante la permanenza nel villaggio, ha rincarato la dose, definendo Antonio un vero e proprio approfittatore: “Sono io a pagare casa, bollette e spesa. Non gli faccio spendere un centesimo. Mi dice che paga lui quando andiamo al ristorante… e ci mancherebbe che mi facesse pagare anche le due volte al mese in cui usciamo a mangiare una pizza. Una volta si è lamentato per aver speso 100 euro al ristorante. Mi rinfaccia tutto”.

Un racconto decisamente in contrasto con quello che Valentina aveva voluto mostrare pubblicamente solo qualche mese fa. Qual è, dunque, la vera natura del rapporto tra Valentina e Antonio: quella idealizzata mostrata sui social o la realtà ben più complessa e travagliata emersa dagli sfoghi della donna in tv?