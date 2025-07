video suggerito

Antonio esplode dopo il video di Valentina, fa le valigie e tira pugni al muro: “La sto anche rispettando” A Temptation Island 2025 Antonio Panico è esploso dopo aver visto il video della fidanzata Valentina che, nel villaggio delle fidanzate, ha rivelato dettagli privati sulla loro relazione. Il fidanzato ha sbottato tirando pugni al muro e minacciando di lasciare il programma: “La sto rispettando e parla pure”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

111 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Antonio Panico è esploso a Temptation Island 2025 dopo aver assistito a un video della fidanzata Valentina nel quale, parlando con Sonia M, racconta dettagli privati della loro relazione. Il fidanzato ha sbottato minacciando di lasciare il programma: "Tutti i sacrifici che faccio per lei, non capisce niente". Poco dopo, però, è tornato sui suoi passi e in lacrime ha raccontato la loro quotidianità e le abitudini con i figli che hanno entrambi, nati da precedenti relazioni.

Le parole di Valentina che hanno fatto sbottare Antonio

Valentina nel villaggio delle fidanzate ha confessato a Sonia M di pagare tutte le spese della casa che condivide con Antonio. "Pago le bollette, pago il mutuo. Si è messo a disposizione su certe cose. Ma io pago le bollette, e lui lascia le luci accese. Dopo il divorzio ha avuto tante storie, ride e se ne vanta. Però, secondo me, a lui manca questa vita. Non so che mi ha fatto, mi ha spenta. Ha venduto casa sua e aveva dei soldi, mi aspettavo mi comprasse l'auto. Mi ha visto piangere sotto la pioggia, ci aspettavamo tutti qualcosa. Lui niente, impassibile. La mia famiglia mi dice "tu ce l'hai in casa", io non gli faccio cacciare un centesimo. Ma mi rinfaccia le cose quando andiamo al ristorante". La napoletana ha proseguito sostenendo che la sua famiglia vorrebbe che lei chiudesse la relazione.

I miei familiari mi hanno detto che questa è l'occasione per chiudere questa storia malata. Per colpa sua mi faccio deridere. Non se ne frega niente. Lui vuole sempre stare al centro dell'attenzione, vede solo il suo lato, pensa solo al suo mulino, non pensa anche al mio.

Le sue parole hanno fatto esplodere il fidanzato che, dalla capanna, ha sbottato. "Sempre le stesse cose, basta. Io me ne vado stasera. Che ha capito? Il rispetto che le sto portando. Le chiedo il falò di confronto". Corso in camera, ha iniziato a fare le valigie prima di andare via in spiaggia.

La reazione di Antonio: "Me ne vado, io la sto rispettando"

Antonio ha sbottato tirando pugni al muro in bagno e minacciando di lasciare il villaggio. "Tutti i sacrifici che faccio per lei, non capisce niente. Mi sento che rinfaccia tutto. Mi sono scocciato, me ne voglio andare. La sto rispettando, e parla pure". Dopo alcune ore di nervosismo, si è tranquillizzato. Ha chiesto scusa ai suoi compagni di villaggio: "Anche se è vero ciò che dice, io per Valentina faccio tanti sacrifici. I figli di Valentina sono come i miei figli, li sento miei. Penso sia una cosa bella. Noto che non vengo neanche apprezzato per i sacrifici che faccio. Torno da lavoro alle 6, alle 7.30 accompagniamo i bambini a scuola e poi torno a casa a dormire". Poi è scoppiato in lacrime raccontando la sua quotidianità con la fidanzata: "A volte faccio la spesa, le ho prestato la macchina. Che posso fare io se i tuoi genitori pensano questo di me? Mi pento di quello che ho fatto, non ne vado fiero". A pesargli il fatto che lei, nonostante i sacrifici che fa, le rinfaccia tutto: "Sono venuto qua per mettermi in gioco. Voglio uscire con lei".