Temptation Island 2025, nel secondo speciale il problema rimane sempre quello: sapevamo già tutto

Che senso ha portare avanti un programma quando sappiamo già tutto? È quello che non si può fare a meno di chiedersi dopo l’ultimo speciale di Temptation Island, il terzo dopo quello andato in onda subito dopo la fine del viaggio nei sentimenti e quello della scorsa settimana.

Lunedì scorso avevamo lasciato Rosario sul trono di Uomini & Donne, qualche giorno dopo abbiamo scoperto che la sua carriera di tronista è durata quanto il famoso gatto in tangenziale. Secondo quanto trapelato dopo le registrazioni, sarebbe stata proprio l’ex fidanzata Lucia a rivelare che i due si sarebbero rivisti prima dell’inizio del programma.

E quindi fa un po’ effetto ritrovarsi Rosario sotto il gazebo per le promesse di matrimonio di Antonio e Valentina. È come se lo show fosse invecchiato di colpo nel giro di una settimana. Oggi, 23 settembre, ritroveremo di nuovo i protagonisti di Temptation Island questa volta proprio nello studio di Uomini & Donne per fare nuovamente il punto della situazione. Gli speciali si chiamano “e poi e poi e poi…” ma forse“ancora ancora ancora” sarebbe stato un titolo più azzeccato. Del resto, come dice un detto popolare, “finché dura fa verdura”.

Nella seconda puntata di Temptation Island abbiamo visto la “linea comica” della scorsa edizione: gli avvocati Sonia e Alessio, il terrapiattista Simone e la sua compagna Sonia, e poi i siciliani Maria Concetta e Angelo.

Chi ha scritto questa puntata sapeva che l’unica coppia che ci interessava davvero ritrovare era quella formata da Sonia e Alessio. Quel “e adesso che si fa, che devo fare?” è la domanda che si pone l’Uomo da quando ha iniziato ad abitare la Terra che, ricordiamo, Simone pensa sia piatta. Alessio dice di essere felice che la sua battuta abbia portato tanta felicità a tanta gente e noi con lui. Peccato che il rischio di rimanere intrappolato nel suo personaggio sia dietro l’angolo. Speriamo che nel frattempo abbia iniziato davvero un percorso psicologico importante.

Il segmento “posso andare a svuotare la lavastoviglie” di questa puntata è stato quello di Angelo e Maria Concetta. Lui piange perché si rende conto di aver fatto una figuraccia davanti a tutta Italia, a lei continuano ad arrivare segnalazioni su di lui. Grazie, andiamo avanti.

Con Antonio e Valentina, Canale 5 è diventata Real Time. Lei ci ha portato a scegliere l’abito da sposa (ci mancava solo Randy Fenoli a proporle un Pnina Tornai da 10.000 dollari) e poi siamo arrivati alle promesse di matrimonio celebrate da Rosario sotto il gazebo; un omaggio al famoso gazebo di Antonio che era stato motivo di un acceso dibattito tra i due durante il programma. A un certo punto è arrivato anche Sal Da Vinci a cantare Rossetto e caffè in un trionfo di fuochi pirotecnici a metà tra la festa di paese e le esequie di Charlie Kirk.

Il tutto forse durato pochi minuti che da casa sono sembrati un’infinità. La coppia era stata tra le più amate della scorsa edizione, ma senza il montaggio e la sapiente scelta delle musiche – il vero valore aggiunto di Temptation Island – Antonio e Valentina sono di una noia mortale. Lui ci prova a fare l’istrione ma non riesce a spiccicare mezza parola senza l’aiuto di Filippo Bisciglia; Valentina è simpatica e genuina, ma la timidezza questa volta l’ha frenata. Ciò nonostante, aspettiamo con ansia le foto del matrimonio e il filmino del viaggio di nozze. Auguri!

Veniamo alla storia di Sonia e del terrapiattista Simone. I due avevano lasciato il programma separati ma si erano rimessi insieme dopo aver scoperto di essere in dolce attesa. All’inizio dello speciale vediamo le loro immagini ma, come ci fa notare Filippo Bisciglia, nei video che sono arrivati alla redazione loro non sono mai insieme. Questo perché Sonia nel frattempo ha scoperto che Simone l’aveva tradita poco prima di partecipare al programma.

Simone fa il suo ingresso su Life on Mars di David Bowie, ennesima grande scelta musicale, chapeau. Arriva con le unghie smaltate da maschio decostruito, le stesse con cui si arrampica sugli specchi quando si tratta di raccontare il perché delle sue scappatelle. Lui si prodiga nel repertorio dell’uomo sgamato: aveva tanto lavoro, era stressato, le colpe sono da dividere in due, eccetera. Fatto sta che Sonia ha scoperto di essere stata tradita mentre era incinta del suo primo figlio ed è tornata a vivere con i suoi. Dice di stare bene, che Simone non se lo riprende manco morta ma che farà di tutto per permettere a suo figlio di vedere suo padre. La creatura, infatti, è un maschietto. L’abbiamo scoperto con il primo gender reveal del programma.

Il viaggio nei sentimenti termina qui? Ma quando mai. Siamo solo all’inizio della stagione televisiva, Antonio e Valentina devono ancora scegliere la sala ricevimenti, a Maria Concetta arriveranno altre segnalazioni, Sarah deve ancora sedersi sul trono. Ne avremo ancora, e ancora, e ancora. Per citare un’altra canzone, questo programma è senza fine.