Come il primo speciale Temptation Island era già stato bruciato dagli spoiler sui social ed è imploso

L’estate sta finendo, un anno se ne va e i Righeira possono godersi un po’ di stream in più su Spotify. Eppure sembra che la bella stagione voglia continuare ancora un po’, almeno in tv. Su Canale 5 è tornato Temptation Island con due speciali per ritrovare le coppie protagoniste dell’ultima stagione e fare un punto sulle loro relazioni passate e presenti. Filippo Bisciglia, come dicono i titoli di testa, “conduce il racconto” da quella che sembra a tutti gli effetti una sala ricevimenti. Chissà se accanto alla serra in cui hanno girato, nel frattempo si stava tenendo un battesimo o un anniversario di matrimonio. Un lungo tappeto rosso accoglie i partecipanti: saranno tornati insieme o divisi, si chiede Filippo. E noi vorremmo farlo con lui se non fosse che nel frattempo i social ci hanno spoilerato tutto.

Ai concorrenti e alle concorrenti è ancora proibito postare e i loro profili Instagram risultano ancora chiusi, ma le notizie corrono e nelle scorse settimane sono arrivate numerose segnalazioni tra privé in discoteca e paparazzate in aeroporto. Come si costruisce allora un racconto di due ore quando si sa già tutto? Fregandosene.

La prima a sfilare sul tappeto rosso di Filippo Bisciglia è la single Ari. La sua storia d’amore con Valerio, il laziale dal cuore di panna, è al capolinea. Lui, dice, è confuso. Filippo ha un video per lei, anzi due, facciamo tre. Passiamo interminabili minuti a guardare il tablet della single Ari in cui si susseguono video-messaggi prima di Valerio e poi di Sarah, l’ex fidanzata lasciata durante un falò ricco di pathos. Per farla breve e metterla giù il più educatamente possibile, a Valerio piace “divertirsi” mentre Ari e Sarah vorrebbero da lui qualcosa di più. Loro si struggono, lui balbetta toccandosi la faccia. Valerio avrà letto i commenti sulla sua “baby face” e si è fatto crescere la barba per assomigliare meno a un deputato trumpiano della Florida. Col risultato di assomigliare a Federico Fashion Style.

Si parla spesso di crisi del maschio, ma alla crisi delle donne non pensa nessuno? Ci sono due belle giovani donne che si sono rovinate le vacanze appresso a un giovanotto che, mentre faceva la spola tra l’una e l’altra, si concedeva pure qualche “avventura” in discoteca. Povere noi, non vedete appresso a chi andiamo? Ci meritiamo di meglio, ma se di meglio non c’è, ci prendiamo pure il complessato purché abbia la barba. Tutto questo non è forse sintomatico di un grande problema interno al nostro genere? La storia tra Denise e Marco è quel momento cuscinetto in cui possiamo alzarci per fare pipì o per mettere i patch occhi. Se ve lo state chiedendo, si stanno ancora rinfacciando cose. Andiamo avanti.

È il turno di Lucia e Rosario. La Dua Lipa di Vignola ha passato l’estate a divertirsi e a lui questa cosa non va giù. Manda i video alla redazione dall’abitacolo della sua auto, è molto agitato ma nella concitazione non ha dimenticato di slacciarsi pure il terzo bottone della camicia. Passiamo minuti interminabili a ripercorrere le vacanze di Lucia e a perdere il conto dei maschi con cui ha passato dei momenti, lei dice, bellissimi: Lucia, insegnaci. A Rosario questa cosa non va giù, la ama ma non vuole riprendersela. Il sottotesto è: se è stata con altri uomini non la voglio più la svergognata. Da casa facciamo sì con la testa mentre ci ricordiamo le immagini di Rosario a sorseggiare gin Lemon a Gallipoli. Chissà quanto soffriva, il poveretto.

E mentre Rosario era ancora lì a raccontarsela, la redazione nella persona di Filippo Bisciglia taglia corto e mette Rosario davanti alla scelta più importante della sua vita: scegliere di salire sul trono di Uomini & Donne. Lui fa quello che gli riesce meglio, fingere di struggersi. E dopo un quarto d’ora di ripensamenti, si siede sul trono con la stessa solennità di Carlo Magno la notte di Natale dell’anno del Signore 800, quando fu incoronato da Papa Leone III. Ci mancava solo il commento tecnico di Alessandro Barbero.

A proposito di sacro e profano, la squadra di Maria De Filippi ha fatto il solito miracolo riempiendo ore di televisione con niente. Saranno contenti dalle parti di Cologno Monzese visto che il programma sarà costato quanto una cena in pizzeria. Dal punto di vista strettamente televisivo non si può che levarsi il cappello davanti alla capacità di non dire assolutamente nulla per due ore e di farlo a costo zero. Cheapeu.

Dal punto di vista del pubblico però, questo nulla mischiato col niente ha davvero poco appeal. Ci mancano le canzoni, le corna e la comicità involontaria di Alessio e Antonio. Questi speciali colmi di chiacchiere si prendono troppo sul serio, già la vita è amara, dateci il trash.

Quella che rimane è la sensazione che Temptation Island vada lasciato nella sua naturale collocazione estiva, perché messo lì fuori contesto sembra di vedere le uova di Pasqua in fondo alla dispensa pronte a squagliarsi coi primi caldi. E allora che fai, le butti? No, per carità. Provi la ricetta di un dolce al cioccolato che hai visto su TikTok. Sai che ti verrà una schifezza, ma tanto vale tentare. Il risultato ovviamente non è all’altezza della ricetta originale, ma intanto hai qualcosa da mangiare a colazione per i prossimi giorni e hai risparmiato sulle merendine del supermercato. La sensazione, alla fine, è stata proprio questa.