Le pagelle di Temptation Island 2025, promossi e bocciati: Antonio 10, Alessio e Sonia non classificati

Ascolti record, interazioni alle stelle e un cast tutto da spalmare tra Grande Fratello e Uomini e Donne. Dalle parti di Cologno Monzese avranno stappato una bottiglia di quelle buone davanti ai risultati Auditel dell’ultima edizione di Temptation Island, a detta di molti una delle più riuscite di sempre. Merito di una formula consolidata ma anche di una intelligente selezione di concorrenti e delle concorrenti. Nel rinnovare i complimenti a chi seleziona le musiche – fossimo nel presidente Mattarella lo faremmo Cavaliere del Lavoro – è arrivato il momento di compilare le pagelle dando i voti ai e alle partecipanti di questa edizione.

Antonio, il principe azzurro, voto 10

Non lo abbiamo visto arrivare e invece ci siamo dovuti e dovute ricredere. Antonio Panico è stata la rivelazione di Temptation Island: il suo percorso è iniziato nel peggiore dei modi, tra scatti incontrollati di rabbia e sfuriate contro la fidanzata Valentina. Poi qualcosa è cambiato. All’idea che Valentina potesse andare a vedere una partita del Napoli in tribuna Posillipo col single Francesco, Antonio ha messo da parte il gazebo, l’orgoglio e i parenti di lei per andare a riprendere la sua amata con la più romanticamente partenopea delle proposte di matrimonio. Come nelle migliori fiabe, la bestia è diventato principe. E vissero felici e contenti, rigorosamente in curva.

Valentina, la sposa geniale, voto 7

Minuta, schietta e peperina, Valentina sembra uscita da un romanzo di Elena Ferrante. Il suo viaggio nei sentimenti era partito in salita a causa delle intemperanze e dei tradimenti di Antonio, ma lei, cocciuta, non si è lasciata tentare dalle proposte del single Francesco e ha tenuto duro fino al colpo di scena finale. Nella puntata registrata un mese dopo, ha fatto trasparire tutta la sua timidezza. Non vediamo l’ora di vederla all’altare.

La proposta di Antonio a Valentina

Marco, l’albergatore gentiluomo, voto 8

Un’altra grande sorpresa di questa edizione è stato Marco, il fidanzato di Denise. Durante il suo percorso è venuta fuori l’immagine di un ragazzo gentile e premuroso, molto diverso dallo scapestrato pr di Ibiza raccontato dalla sua compagna. Deciso a tornare con lei, si è scontrato con la gelosia di una donna adulta a metà. Chiede scusa al pubblico per aver dato in escandescenza, sembra risolto e consapevole dei suoi limiti. Ora dorme nel suo b&b per lasciare che Denise e i suoi figli trovino una sistemazione migliore. Un vero gentiluomo.

Denise, la famme fatale irrisolta, voto 3

Chi non ne esce bene invece è Denise, la fidanzata di Marco. Arriva nel villaggio raccontando di avere accanto un ragazzo immaturo e di averlo salvato da una vita di eccessi, tutto ciò senza scollarsi un minuto dal single Flavio. Chiamata da Marco al falò di confronto anticipato, tenta di aggirarlo e in effetti i due escono insieme dal programma. Tornati a casa, si lascia andare ad attacchi ingiustificati di gelosia, proprio lei che non aveva ricevuto nessun video di Marco. È proprio vero che a volte proiettiamo sugli altri le nostre insicurezze. Forse per Denise è arrivata l’ora di affrontarsi davvero.

Marco e Denise al falò di confronto

Angelo, il toporatto, voto 4

Ci sembra di vedere gli autori e le autrici prima dell’inizio del programma mentre si dicono: “ci serve un toporatto”. Dicasi toporatto un uomo non proprio avvenente che crede di poter avere tutte le donne ai suoi piedi, magari mentre si trova in una relazione con una donna più bella, sveglia e intelligente di lui. Alla voce toporatto della Treccani d’ora in poi troveremo la foto di Angelo col suo baffo sgembo (il barbiere è da denuncia). Unico punto a suo favore: tra carta e contanti, Angelo preferisce il pagamento elettronico. L’agenzia delle entrate, sentitamente, ringrazia.

Maria Concetta, la signora in giallo, voto 2

Vero, Concetta è uscita a testa alta da una relazione disfunzionale. Ma Concetta si è anche lasciata andare anche a esternazioni di una violenza verbale preoccupante: “lo ammazzo”, “lo seppellisco”, “Dio le mazzate che gli do”. Fino a entrare nell’home banking di Angelo. Nemmeno le corna possono giustificare un comportamento del genere. E ricordate: non siete tenuti e tenute a mostrare i vostri dati sensibili a nessuno. Occhio a certi soggetti.

Maria Concetta signora in giallo con Angelo un mese dopo

Sonia M, l’avvocata delle cause perse, voto 4

Quando Marcella Bella ha scritto Pelle diamante forse pensava a una donna come Sonia. Forte, tosta e indipendente, manda a chiamare il fidanzato Alessio alla prima occasione utile. A lei non gliela si fa, abbiamo pensato, Sonia guidaci verso il matriarcato! E invece Sonia ci è ricascata eccome ed è andata a supplicare Alessio di tornare insieme a lei. Da personaggio da commedia, Sonia è diventata l’eroina di una tragedia, la sua. Dalla sua parabola discendente si potrebbe trarne un film ma gli sceneggiatori non guardano Temptation Island. Peccato.

Alessio, la quota meme, voto 8

Altro personaggio degno della miglior commedia all’italiana, Alessio ci ha dato tutto e anche di più. Dopo Antonio, sono sue le uscite più iconiche di questa edizione: “io questo programma me lo sono studiato nel cervello”, “esco da qua e mi vado a fare un percorso psicologico importante”, “vogliati bene”. A lui l’onore di chiudere questa edizione con l’ormai mitologico: “e adesso che si fa? che devo fare?”. Nemmeno un Checco Zalone in stato di grazia sarebbe arrivato a tanto. Grazie Alessio, vogliati bene.

Sonia e Alessio di nuovo insieme dopo un falò a settimana

Valerio, un laziale tre metri sopra il cielo, voto 7

Ha tradito la sua fidanzata fuori e dentro il villaggio, ha baciato la tentatrice Ary prima di chiedere il falò di confronto ma quel che è peggio è che tifa Lazio. Eppure Valerio ne è uscito vincitore. Merito della storia d’amore con la single Ary, certo, ma anche degli errori di Sarah che lo hanno messo da subito nel ruolo della vittima. Ma anche un laziale piange e infatti Valerio è stato il protagonista di uno dei falò più intensi di Temptation Island. Quella tra lui e Sarah ricorda un po’ la storia di Tre metri sopra il cielo: stessa ambientazione, Roma Nord, stessa fede calcistica del protagonista Step e stesso epilogo dolceamaro. E come per Tre metri sopra il cielo, siamo sicure che anche la sua storia avrà un sequel. Valerio, ci vediamo a settembre. E forza Roma!

Sarah, orgoglio e pregiudizio, voto 8

Come le eroine dei romanzi di Jane Austen, Sarah è in un momento della vita in cui deve capire chi è, cosa vuole e dove vuole andare. Per farlo, naturalmente, deve commettere qualche sbaglio che nel suo caso sono i troppi caffè negli autogrill con alcuni spasimanti mentre il suo ragazzo è in curva sud a tifare la Lazio. Durante il suo viaggio nei sentimenti, Sarah commette degli errori, ma al falò di confronto con Valerio escono fuori tutte le sue fragilità. La ragazza crescerà, diamole il tempo che le serve.

Valerio e Sarah divisi dopo Temptation Island

Lucia, la Dua Lipa di Modena, voto 8

Le cronache recenti vogliono Lucia in giro per l’Italia insieme ai tentatori del programma. È la nostra Dua Lipa: fisico da urlo, capelli stupendi, una vita in vacanza. Lucia è una giovane donna che sa quello che vuole, ovvero divertirsi. E allora perché tutta questa fretta di andare a convivere? C’entrano le pressioni sociali? Forse Lucia ha interiorizzato il patriarcato che ci vuole mogli e madri, o semplicemente Rosario le ha fatto perdere la testa. Non lo sapremo mai, intanto la ragazza si diverte e fa bene a farlo. Goditi l’estate Lucia e non invergognirti.

Rosario, il tronista, voto 9

Se Temptation Island fosse una gara e si dovesse eleggere un vincitore, quello sarebbe sicuramente Rosario. Bello come Theo James, gentile come Pedro Pascal, un sorriso da fare invidia a Luca Argentero, Rosario ha tutte le carte in regola per conquistare milioni di telespettatrici e telespettatori. E il suo cuore spezzato da Dua Lucia Lipa non ha fatto altro che scatenare la crocerossina che è in noi. Non vediamo l’ora di vederlo scendere le scale dello studio di Uomini e Donne. Maria, prepara i petali.

Rosario e Lucia prima della telefonata del tentatore Andrea

Simone e Sonia, non classificati

Ci sarebbero parecchie cose da dire su Sonia e Simone, ma davanti al mistero di una vita che nasce è meglio tacere. A loro auguriamo tutto il bene possibile e ci auguriamo che Simone metta da parte le teorie complottiste e vaccini suo figlio. Buona fortuna Sonia, ne hai tanto bisogno.